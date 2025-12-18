울산시,‘태화루(용금소) 스카이워크’ 준공
울산시는 울산 태화강 위에서 인근 국가정원을 비롯해 수변 경관을 한눈에 즐길 수 있는‘태화루(용금소) 스카이워크’를 준공했다고 18일 밝혔다.
태화루 스카이워크는 폭 20m, 길이 35m 규모로 분수와 경관조명, 미디어파사드, 그네, 그물망 체험시설 등 다양한 휴식·체험 시설을 갖췄다. 특히 울산의 자연과 산업을 주제로 운영되는 미디어파사드는 태화강 야경과 어우러져 새로운 야간 명소로 자리 잡을 것으로 기대된다.
지난해 10월 착공해 1년 1개월 만인 이날 완공됐다. 총 사업비 73억 원은 전액 시비로 투입됐다.
스카이워크는 태화강국가정원, 태화루, 태화시장으로 이어지는 생태·문화·관광벨트의 핵심 거점 시설 역할을 하게 된다.
태화강 수변 경관을 한눈에 조망할 수 있어 큰 인기를 끌 것으로 기대된다고 시는 설명했다. 스카이워크는 준공식과 마무리 작업을 거친 뒤 24일 정식 개방한다.
울산시는 이날 오후 김두겸 울산시장, 이성룡 울산시의회 의장 등 내빈과 시민 등 200여명이 참석한 가운데 준공식을 연다.
김두겸 시장은 “태화루 스카이워크 준공으로 울산의 도시 브랜드 가치가 높아지고 지역 상권·도심 활성화에도 도움이 될 것으로 기대한다”고 말했다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
