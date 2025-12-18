기재차관 “달러 유동성 확대 위한 규제 완화책 오늘 발표”
이형일 기획재정부 1차관이 한국 경제 주체들이 외환 변동 리스크에 노출돼 있다면서 위험 관리 필요성을 18일 밝혔다.
이 차관은 이날 달러 유동성을 늘릴 규제 완화책을 발표하겠다고 말했다.
이 차관은 CBS라디오에 나와 “현재 원화 약세는 우리 경제 펀더멘털에 비해 과도하게 벌어진 거 아닌가 생각해서 시장을 엄중하게 보고 있다”면서 이렇게 말했다.
이 차관은 이어 “우리나라 모든 참여자가 환 리스크 관리를 접어뒀다”며 “환율 방향이 바뀐다면 우리나라 주체들이 전체적으로 환 변동 리스크에 노출된다”고 지적했다.
이 차관은 그러면서 “환율 예단은 조심스럽지만 리스크 관리는 하는 게 맞다”고 강조했다.
이 차관은 “외환 자금시장 달러 유동성이 늘도록 국내 금융회사, 수출기업, 우리나라에 진출한 외국기업에 대한 규제 완화를 현재 고민하고 있는데 오늘 안에 발표할 것”이라고 예고했다.
이 차관은 대부분 분들이 내외 금리차, 성장 격차, 자본수익률 격차로 (환율을) 평가하지만 방향은 바뀔 수 있다고 말했다.
그러면서 미국 금리인하가 지속되며 양국 간 금리차가 좁혀지고 우리나라 성장률이 상승해 역시 격차가 줄어들며 상법 개정, 배당 분리과세 등으로 자본 수익률이 상승할 가능성에 더해 세계국채지수(WGBI) 편입 관련 자금 유입이 예상되는 점 등을 강조했다.
이 차관은 ‘시중에 돈이 많이 풀려 환율이 오른다’는 지적엔 “이론적으로 완전히 배제할 순 없지만 다른 수급적 요인 또는 미국 달러나 일본 엔화가 같이 영향을 준다”고 설명했다.
이 차관은 한국은행이 통화지표에서 상장지수펀드(ETF)를 제외키로 한 데 대해선 “가치 변동이 심하게 움직이는 경우 국제 기준에도 통화에 넣지 않는다”고 말했다.
그러고는 “통화 지표 체계는 한은의 업무이며 몇년에 걸친 작업으로 이해한다”고 답했다.
이 차관은 부동산 정책에 관해 최근 주간 상승률이 둔화했다고 거론하며 “신뢰받는 공급정책이 되도록 노력하고 있다"며 "전세시장도 함께 보며 주거 복지 추진 방향을 만들려고 하고 있다”고 말했다.
이 차관은 보유세 인상 등 세제 카드와 관련해 “종합적으로 보고 있다. 아직 말씀드릴 단계는 아니다”며 말을 아꼈다.
그는 또 ‘코스피 5000시대’를 여는 증시 부양 정책과 관련해 “시중 자금흐름이 생산적으로 가면 주식시장에 도움 된다”고 말했다.
이 차관은 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 선진지수 편입 추진, 배당소득 분리과세 도입, 국내주식 장기투자 세제상 인센티브 등을 언급했다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
