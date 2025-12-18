시사 전체기사

기재차관 “달러 유동성 확대 위한 규제 완화책 오늘 발표”

입력:2025-12-18 09:13
공유하기
글자 크기 조정
이형일 기획재정부 1차관이 지난 16일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 '주요 수출기업 간담회'를 주재하며 발언하고 있다. 기획재정부 제공.

이형일 기획재정부 1차관이 한국 경제 주체들이 외환 변동 리스크에 노출돼 있다면서 위험 관리 필요성을 18일 밝혔다.

이 차관은 이날 달러 유동성을 늘릴 규제 완화책을 발표하겠다고 말했다.

이 차관은 CBS라디오에 나와 “현재 원화 약세는 우리 경제 펀더멘털에 비해 과도하게 벌어진 거 아닌가 생각해서 시장을 엄중하게 보고 있다”면서 이렇게 말했다.

이 차관은 이어 “우리나라 모든 참여자가 환 리스크 관리를 접어뒀다”며 “환율 방향이 바뀐다면 우리나라 주체들이 전체적으로 환 변동 리스크에 노출된다”고 지적했다.

이 차관은 그러면서 “환율 예단은 조심스럽지만 리스크 관리는 하는 게 맞다”고 강조했다.

이 차관은 “외환 자금시장 달러 유동성이 늘도록 국내 금융회사, 수출기업, 우리나라에 진출한 외국기업에 대한 규제 완화를 현재 고민하고 있는데 오늘 안에 발표할 것”이라고 예고했다.

이 차관은 대부분 분들이 내외 금리차, 성장 격차, 자본수익률 격차로 (환율을) 평가하지만 방향은 바뀔 수 있다고 말했다.

그러면서 미국 금리인하가 지속되며 양국 간 금리차가 좁혀지고 우리나라 성장률이 상승해 역시 격차가 줄어들며 상법 개정, 배당 분리과세 등으로 자본 수익률이 상승할 가능성에 더해 세계국채지수(WGBI) 편입 관련 자금 유입이 예상되는 점 등을 강조했다.

이 차관은 ‘시중에 돈이 많이 풀려 환율이 오른다’는 지적엔 “이론적으로 완전히 배제할 순 없지만 다른 수급적 요인 또는 미국 달러나 일본 엔화가 같이 영향을 준다”고 설명했다.

이 차관은 한국은행이 통화지표에서 상장지수펀드(ETF)를 제외키로 한 데 대해선 “가치 변동이 심하게 움직이는 경우 국제 기준에도 통화에 넣지 않는다”고 말했다.

그러고는 “통화 지표 체계는 한은의 업무이며 몇년에 걸친 작업으로 이해한다”고 답했다.

이 차관은 부동산 정책에 관해 최근 주간 상승률이 둔화했다고 거론하며 “신뢰받는 공급정책이 되도록 노력하고 있다"며 "전세시장도 함께 보며 주거 복지 추진 방향을 만들려고 하고 있다”고 말했다.

이 차관은 보유세 인상 등 세제 카드와 관련해 “종합적으로 보고 있다. 아직 말씀드릴 단계는 아니다”며 말을 아꼈다.

그는 또 ‘코스피 5000시대’를 여는 증시 부양 정책과 관련해 “시중 자금흐름이 생산적으로 가면 주식시장에 도움 된다”고 말했다.

이 차관은 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 선진지수 편입 추진, 배당소득 분리과세 도입, 국내주식 장기투자 세제상 인센티브 등을 언급했다.

손재호 기자 sayho@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
‘주사이모 논란’ 샤이니 키, 활동 중단 “집에서 진료 받았다” 인정
대기업 총수 가장 많이 사는 지역은 ‘이곳’…용산·강남·서초 70%
채용 한파에 덩달아 얼어붙는 채용 플랫폼… 활로 찾기 ‘안간힘’
“쉿, 윗집 임대래”… 온라인에 퍼진 동·호수 배치표
끝없이 미뤄지는 티몬 재오픈… 오아시스 ‘승자의 저주’ 빠지나
새해 주택 공급 확대 총력전… 시장 교란은 틀어막는다
코스피 4000선 붕괴… 연말 산타랠리 기대감에 찬물
원화만 빠진다… 파운드화·유로화도 고공행진
국민일보 신문구독