산기평, ESG 경영 성과로 국무총리 표창
산업기술 R&D와 ESG 경영 연계 성과 인정
한국산업기술기획평가원(원장 전윤종·산기평)은 지난 16일 과학기술컨벤션센터에서 열린 ‘2025 지속가능경영유공 정부포상’ 시상식에서 종합 ESG 부문 국무총리 표창을 받았다고 밝혔다.
이번 포상은 산업통상부와 중소벤처기업부가 공동 주최하고 한국생산성본부가 주관하는 ESG 분야 대표 정부포상으로, 국가와 사회 발전에 기여한 우수 기업·기관을 선정해 시상한다.
산기평은 공공 R&D 대표기관으로서 산업기술 R&D 지원과 ESG 경영을 연계해 온 점을 인정받았다. 저탄소 전환 R&D, 안전·재난 대응 기술, 지역사회 상생 협력 등 주요 사업 전반에 ESG 가치를 반영하고, 친환경 설비 도입과 준법·컴플라이언스 체계 구축을 통해 책임 있는 ESG 경영을 추진해 왔다.
전윤종 원장은 “산업기술 R&D를 통해 탄소중립과 포용적 성장을 뒷받침하는 동시에 ESG 경영 수준을 지속해서 강화해 나가겠다”고 말했다.
