양주시, 교육지원청 신설 등 교육 현안 경기도교육청에 건의
경기 양주시가 교육 수요 증가에 대응하기 위해 교육지원청 신설과 고등학교 추가 설립 등 주요 교육 현안을 경기도교육청에 공식 건의했다.
양주시는 지난 16일 경기도교육청을 방문해 양주교육지원청의 우선 신설 및 분리, 고등학교 신설, 국제 바칼로레아(IB) 교육벨트 구축을 위한 중학군 조정, 통학차량 지원 대상 개선 등을 주요 과제로 전달했다.
시는 최근 급격한 인구 증가와 교육 수요 확대에 비해 현재의 통합교육지원청 체계로는 지역 특성에 맞는 교육 행정 추진에 한계가 있다고 설명했다. 특히 지방교육자치법 개정 이후 양주교육지원청 신설 필요성이 커지고 있다며, 2026년 상반기 입주가 가능한 임시청사 확보와 신청사 부지 제안 등을 놓고 동두천양주교육지원청과 협의를 이어가고 있는 상황을 공유했다.
고등학교 설립과 관련해서는 회천지구 내 양주2고가 2027년 3월 개교하더라도 향후 10년간 양주시 고등학생 수는 감소하지 않을 것으로 전망했다. 특히 회천·옥정지구에서 추진 중인 공동주택 개발사업이 완료될 경우 학생 수가 급증할 것으로 예상돼 추가적인 고등학교 신설이 필요하다는 입장을 밝혔다.
국제 바칼로레아(IB) 교육과 관련해서는 효촌초, 남문중, 덕정고가 차례로 IB 학교로 선정되며 경기북부 유일의 초·중·고 연계 교육벨트 구축이 가능해졌다고 설명했다. 다만 중학군이 행정구역 기준으로 운영되면서 교육과정 연계에 제약이 있다며, IB 이수 학생의 거주지 제한을 완화하는 ‘IB 교육과정 연계 특별전형’ 도입을 건의했다.
이와 함께 현행 경기도교육청 지침이 통학차량 지원 대상을 관내 초·중학생으로 한정하고 있어 고등학생이 제외됨에 따라 통학 불편과 형평성 문제가 발생하고 있다고 지적했다. 상위 법령과 관련 조례에서는 초·중·고 학생 모두를 지원 대상으로 규정하고 있음에도 교육청 지침과의 불일치가 지속되고 있다는 점에서 제도 개선이 필요하다고 강조했다.
시 관계자는 “이번 건의는 양주시의 교육 여건 개선을 위한 핵심 현안을 전달하기 위한 것”이라며 “앞으로도 경기도교육청과 교육지원청과의 협력을 통해 실질적인 교육 환경 개선 방안을 모색해 나가겠다”고 밝혔다.
