경기도경제과학진흥원, 내년 파주 이전 가시화
파주시, 운정신도시 내 사무공간 임차 계약 체결
경기도경제과학진흥원의 파주 이전이 임차계약 체결을 계기로 본격 추진 단계에 들어섰다.
파주시는 경기도경제과학진흥원(이하 경과원)은 파주시 운정신도시 내 사무공간 임차를 위한 가계약을 지난 17일 체결하고, 내년 1월부터 입주 준비에 착수할 계획이다. 이에 따라 내년 상반기 중 기관장을 포함한 핵심 부서 이전이 가시화될 전망이다.
파주시에 따르면 경과원은 올해 초부터 시가 제안한 여러 이전 후보지를 대상으로 접근성, 업무 효율성, 근무환경 등을 종합적으로 검토해 왔으며, 현장 방문을 거쳐 동패동에 위치한 신축 건물을 최종 이전지로 결정했다.
동패동 일대는 지난해 말 개통된 GTX-A 노선을 통해 수도권 접근성이 크게 개선된 데다 문발산업단지를 비롯한 주요 산업 거점과 인접해 있다. 여기에 향후 조성될 파주메디컬클러스터와의 연계를 통해 경과원의 기업 지원 기능을 한층 강화할 수 있다는 점에서 파주시와 경과원 모두 긍정적으로 평가한 것으로 전해졌다.
이번 임차계약 체결로 경과원은 건물 준공 이후인 내년 1월경부터 내부 공간 조성과 시설 구축 등 입주 준비에 본격 착수해, 내년 상반기 중 핵심 부서 이전을 마무리할 방침이다.
김경일 파주시장은 “경과원의 파주 이전은 지역 균형 발전을 위한 중요한 전환점”이라며 “경기도 및 경과원과 긴밀히 협력해 이전 과정이 차질 없이 추진될 수 있도록 행정적 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.
경과원은 이번 이전을 시작으로 2026년 상반기까지 단계적인 입주를 진행할 계획이며, 원장을 비롯한 핵심 부서 이전을 계기로 향후 신축 이전 논의에도 속도가 붙을 것으로 전망된다.
