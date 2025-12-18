시사 전체기사

LG전자 베스트샵 상도점 ‘연말 감사 특별전’ 개최

입력:2025-12-18 09:03
프리미엄 가전매장 LG전자 베스트샵 상도점이 한 해 동안 보내주신 고객 성원에 보답하고자 할인혜택을 담은 ‘연말 감사 특별전’을 12월 말까지 진행 중이라고 밝혔다.

LG전자 베스트샵 상도점의 이번 특별전 가전행사는 2025년 한 해를 마무리하며 고객들에게 최신 가전제품을 합리적인 가격에 구매할 수 있는 절호의 기회를 제공하고자 마련되었다. 행사는 신혼부부 및 이사 고객들에게 특히 주목받고 있다.

이번 행사기간 동안 매장에서는 웨딩고객 및 이사고객 특별혜택, 주요 대형가전 할인, 패키지 특별가 혜택 및 사은품 증정 등 역대급 할인율과 사은품 혜택을 제공한다.

먼저 대규모 할인 이벤트로 TV, 냉장고, 세탁기 등 주요 대형 가전 품목에 대해 모델별 최대 할인율을 적용해 구매 부담을 대폭 낮췄다. 더불어 패키지 구매 특별가행사로 LG 오브제컬렉션 등 인기 프리미엄 라인을 다품목 동시 구매 시 추가적인 금액 할인 및 사은품 증정 혜택을 제공한다.

LG전자 베스트샵 상도점 관계자는 “2025년 올 한 해도 베스트샵 상도점에 아낌없는 사랑과 관심을 보여주신 지역 주민 여러분께 깊이 감사드린다”며 “이번 연말 특별전은 단순히 제품을 판매하는 것을 넘어, 고객 여러분께 감사의 마음을 전하고 다가오는 새해를 준비하는 데 도움이 되고자 마련했다”고 전했다.

박재구 기자 park9@kmib.co.kr

