단맛 내려고 커피에 소금을?…“따라하지 마세요”
최근 SNS에서 단맛을 내기 위해 커피에 소금을 넣어 마시는 트렌드가 퍼지자 전문가들이 건강에 위험을 초래할 수도 있다고 지적했다.
영국 더선은 최근 이 같은 내용이 담긴 브래드퍼드대 심리학자인 엘리너 브라이언트 박사의 인터뷰를 소개했다.
그는 “소금은 풍미를 강화하는데, 특히 카페인 쓴맛에 대한 인식을 완화하면서 때로는 커피를 더 달게 느끼게 만든다”면서도 “일부 영국인은 감미료 대신 소금을 사용하면 설탕 섭취를 줄일 수 있어 건강에 이롭다고 믿지만, 커피에 소금을 넣는 것이 건강에 도움이 된다는 과학적 근거는 없다”고 강조했다.
그러면서 “이런 방식으로 염분 섭취를 지속해서 늘리면 건강에 해로울 수 있으며 특히 하루에 여러 잔의 커피를 마시는 사람들에게는 더욱 그렇다”고 경고했다.
브라이언트 박사는 사람들이 커피를 마시는 방식이 유전자에 의해 좌우된다고도 설명했다. 그는 “미각 인식과 관련된 우성 및 열성 유전자의 영향을 받을 수 있다”며 “사람은 태어날 때부터 쓴맛을 좋아하는 성향이 있거나 그렇지 않다”고 설명했다.
그러면서 “많은 사람은 쓴맛을 좋아하는 법을 배우지만 커피에 무언가를 추가하는 사람들은 자신의 입맛에 맞게 커피를 더 즐겁게 만들기 위한 ‘맛의 미세 조정’을 하는 것”이라고 덧붙였다.
이에 대해 커피 머신 제조업체 필립스는 “복잡한 주문은 새로운 것이 아니지만 최근 유행은 커피 애호가들이 변형을 극단으로 끌고 가고 있음을 보여준다”고 했다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
