단맛 내려고 커피에 소금을?…“따라하지 마세요”

뉴시스

일부 영국인은 감미료 대신 소금을 사용하면 설탕 섭취를 줄일 수 있어 건강에 이롭다고 믿지만, 커피에 소금을 넣는 것이 건강에 도움이 된다는 과학적 근거는 없다”고 강조했다.

그러면서 “많은 사람은 쓴맛을 좋아하는 법을 배우지만 커피에 무언가를 추가하는 사람들은 자신의 입맛에 맞게 커피를 더 즐겁게 만들기 위한 ‘맛의 미세 조정’을 하는 것”이라고 덧붙였다.