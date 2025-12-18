‘조세호 하차’ 직접 언급한 유재석…“스스로 돌아보길”
방송인 유재석이 tvN 예능 프로그램 ‘유 퀴즈 온 더 블록’에서 ‘조폭 친분설’에 휩싸인 조세호의 하차 소식을 직접 알리며 “스스로를 다시 한번 돌아오는 유익한 시간이 됐으면 한다”고 말했다.
유재석은 17일 방송에서 조세호 없이 홀로 방송에 등장했다. 유재석은 조세호가 담당하던 선물 가방만 덩그러니 놓인 것을 보고 “가방이 제 옆에 있다. 가방 주인이 지금…”이라며 멋쩍게 웃었다.
유재석은 “조세호가 이번 일로 인해 유 퀴즈를 떠나게 됐다”며 “저도 그렇고 (조세호도) 오랫동안 함께했는데 오늘 막상 저 혼자 유 퀴즈를 진행해야 한다고 생각하니 이게 참 또”라며 말끝을 흐렸다. 이어 “본인도 얘기했듯이 스스로를 다시 한번 돌아보는 유익한 시간이 꼭 됐으면 한다”고 말했다.
방송에서는 조세호의 뒷모습이 일부 나오긴 했으나, 말하는 장면이나 얼굴은 편집됐다.
앞서 조세호는 조직폭력배와 친분이 있다는 의혹이 제기되자 KBS ‘1박 2일’과 7년 넘게 진행해온 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블록’에서 하차했다.
조세호는 “예전부터 여러 지방 행사를 다니다 보니 그전에는 몰랐던 다양한 사람들을 만나게 됐다”며 “대중 앞에 서는 사람으로서 주변 사람들과의 관계에 더욱 신중했어야 했는데 지금보다 어렸던 마음에 모든 인연에 성숙하게 대처하지 못했던 것 같다”는 입장을 낸 바 있다.
그러면서 “지난해 결혼을 하고 가정을 이루며 더 좋은 사람이 되기 위해 노력해 왔지만, 여전히 부족한 점이 많다는 것을 이번 일을 통해 느끼고 있다”며 “다만 책임져야 할 가족을 위해 사실이 아닌 부분에 대해서는 필요한 절차를 통해 바로잡을 계획”이라고 덧붙였다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사