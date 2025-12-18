[속보] 오라클 데이터센터 ‘쇼크’…나스닥 1.81% 급락
뉴욕증시의 3대 주가지수가 동반 하락하면서 기술주는 급락했다. 오라클이 추진하는 대규모 인공지능(AI) 데이터 센터가 핵심 투자자의 이탈로 무산 위기에 놓이자 과도한 AI 설비투자와 수익성에 대한 불안감이 증시를 강타했다.
17일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 장 마감 무렵 다우존스30산업평균지수는 전장보다 228.10포인트(0.47%) 하락한 4만7886.16에 거래를 마감했다.
스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 전장보다 78.75포인트(1.16%) 떨어진 6721.51, 나스닥 종합지수는 418.14포인트(1.81%) 급락한 2만2693.32에 장을 마쳤다.
파이낸셜타임스(FT)는 이날 오라클의 투자 파트너인 블루아울 캐피털이 미시간주 설린 타운십에 건설 중인 1기가와트(GW)급 데이터센터 프로젝트에 투자하지 않을 전망이라고 보도했다.
블루아울은 텍사스와 뉴멕시코주 등에서 오라클이 추진한 데이터센터 프로젝트의 주요 후원자이자 자금줄 역할을 해온 회사다. 특수목적법인(SPV)을 설립해 데이터센터를 소유한 뒤 오라클에 임대하는 방식으로 투자해왔다.
이번 협상은 오라클의 부채가 늘고 AI 인프라 지출이 급증하는 상황에 대한 우려가 커지면서 결렬된 것으로 알려졌다. 오라클은 보도 내용에 이의를 제기하며 해당 프로젝트는 계속 추진 중이라고 반박했다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
