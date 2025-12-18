‘음주 뺑소니’ 김호중, 성탄절 특사 ‘부적격’…“죄질 나빠”
음주운전 뺑소니 사고를 내 실형을 선고받고 복역 중인 가수 김호중(34)씨가 ‘성탄절 특사’ 가석방 심사에서 부적격 판단을 받았다.
18일 법조계에 따르면 법무부 산하 가석방심사위원회는 전날 김씨를 포함한 가석방 대상 수용자들에 대한 적격 여부를 검토한 결과 김씨에 대해 부적격 판단을 내렸다.
형법상 유기징역을 선고받은 자는 형기의 3분의 1이 지나면 가석방될 수 있다. 김씨는 나이와 범죄 동기, 죄명, 재범 위험성 등을 고려해 일정 조건이 되면 자동으로 가석방 심사 대상에 오르는 관련법에 따라 명단에 올랐으나 죄질이 나쁜 점 등을 고려해 부적격 판단을 받은 것으로 알려졌다.
앞서 김씨는 지난해 5월 9일 오후 11시44분 서울 강남구 압구정로에서 술을 마시고 차를 몰다 중앙선을 침범해 반대편 도로 택시와 충돌한 뒤 달아났다. 이후 매니저 장모씨에게 대신 자수시킨 혐의(특정범죄 가중처벌법상 위험운전치상 등)를 받았다.
음주운전 사실을 부인하던 김씨는 사고 열흘 만에 범행을 시인했다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
