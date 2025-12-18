하원은 건강보험 반란, 상원은 헤그세스 압박…흔들리는 공화당
하원 공화당 의원 4명, 오바마케어 표결 상정 절차에 찬성
상원에서는 카리브해 2차 공격 논란 헤그세스 국방 출장비 25% 보류
미국 공화당 소속 하원의원들이 17일(현지시간) 당 지도부를 거스르고 민주당 주도의 오바마케어(건강보험) 법안을 상정하기 위한 청원에 동참했다. 공화당 상원은 피트 헤그세스 국방장관에 대해 마약 운반 의심 선박 공습 영상 공개를 압박하는 조항이 담긴 국방수권법을 통과시켰다. 도널드 트럼프 미국 대통령과 철저한 보조를 맞췄던 공화당에서 반란과 이탈이 점차 뚜렷해지는 모양새다.
브라이언 피츠패트릭 등 공화당 내 중도 성향 의원 4명은 이날 민주당 하원이 주도하는 오바마케어 보조금 3년 연장 법안을 신속히 본회의 표결에 부치기 위한 ‘심사 배제 청원(discharge petition)’에 찬성했다. 특정 법안을 상임위원회 심사 없이 본회의에서 표결하도록 하는 제도다. 찬성한 공화당 의원들은 경합주를 지역구로 두고 있어 유권자들의 건강보험료 급등에 대해 민감할 수밖에 없는 상황이다.
공화당 의원들이 가세하면서 본회의 표결은 ‘이론적’으로는 가능해졌지만 올해 만료되는 오바마케어를 연장하는 것은 사실상 불가능하다는 게 미국 언론 설명이다. 공화당 소속 마이크 존슨 하원의장이 표결에 반대하고 있는 데다, 하원이 이번 주말부터 휴회에 들어가기 때문이다. 존슨 의장은 “나는 하원에 대한 통제를 잃지 않았다”고 말했다. 상원 다수당인 공화당은 보조금 연장에 반대하고 있어 하원에서 통과되더라도 상원에서 저지될 가능성이 크다.
다만 이번 반란표는 공화당 지도부와 트럼프 대통령의 당 장악력이 약화했다는 뚜렷한 신호로 해석될 수 있다. 뉴욕타임스는 “선거가 열리는 해(2026년 중간선거)를 맞아 당에 타격을 줄 수 있는 의료정책을 둘러싼 공화당 내 격렬한 갈등이 장기화할 것임을 시사한다”며 “의료보험은 민주당이 여론조사에서 강세를 보이는 사안이며 중간선거에서 집중하려는 분야”라고 전했다.
상원은 이날 국방수권법(NDAA)을 찬성 77표, 반대 20표로 통과시켰다. NDAA에는 법안으로 승인한 예산을 한국에 배치된 미군 병력을 현 수준인 2만8500명 미만으로 감축하는 데 사용할 수 없다는 내용 등 미군 운용에 관한 조항이 포함됐다.
특히 법안에는 헤그세스 국방장관이 지난 9월 2일 카리브해에서 벌어진 마약 의심 선박 공습 사건 관련 영상 등 자료를 의회에 제출할 때까지 출장 예산 25%를 보류하는 내용이 담겼다.
해당 공습은 마약 의심 선박에 대해 ‘2차 공격’으로 생존자를 모두 사살해 ‘전쟁 범죄’ 논란이 빚어졌다. 트럼프는 헤그세스를 옹호하고 있지만 공화당 소속 의원들도 해당 공습을 비판하고 있다. 헤그세스는 해당 영상이 군사 기밀이라고 공개를 거부하고 있다. 하지만 공화당 소속 로저 위커 상원 군사위원장은 해당 영상 전체를 위원회에 공개하라고 헤그세스를 압박해왔다.
워싱턴포스트는 국방수권법에 우크라이나와 발트해 연안 국가에 대한 안보 지원을 연장하는 조항도 들어있다며 “트럼프 행정부에 대한 초당적 견제 조치들이 들어 있다”고 전했다. NDAA에 반영된 2026 회계연도 국방 예산은 9010억 달러(약 1330조원)다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
