하원은 건강보험 반란, 상원은 헤그세스 압박…흔들리는 공화당

하원 공화당 의원 4명, 오바마케어 표결 상정 절차에 찬성

미국 공화당 소속 마이크 존슨 하원의장이 지난 16일(현지시간) 워싱턴DC 의회 의사당에서 발언하는 모습. 연합뉴스

브라이언 피츠패트릭 등 공화당 내 중도 성향 의원 4명은 이날 민주당 하원이 주도하는 오바마케어 보조금 3년 연장 법안을 신속히 본회의 표결에 부치기 위한 ‘심사 배제 청원(discharge petition)’에 찬성했다. 특정 법안을 상임위원회 심사 없이 본회의에서 표결하도록 하는 제도다. 찬성한 공화당 의원들은 경합주를 지역구로 두고 있어 유권자들의 건강보험료 급등에 대해 민감할 수밖에 없는 상황이다.