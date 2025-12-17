김문수 “한동훈, 우리 당 보배”… 장동혁 지도부 저격
“(한동훈) 모셔가야 할 사람인데 자른다고 한다”
‘장동혁 지도부’ 친한계 징계 절차 우회 비판
국민의힘 대선 후보였던 김문수 전 고용노동부 장관이 17일 한동훈 전 국민의힘 대표를 두고 “국가로서나 우리 당으로서나 보배”라며 ‘장동혁 지도부’의 친한(친한동훈)계 징계 시도를 우회적으로 비판했다.
김 전 장관은 국민의힘 수도권 전현직 의원 및 당협위원장 모임인 ‘이오회’에 한 전 대표와 함께 참석해 팔짱을 끼고 손을 꼭 잡았다. 김 전 장관은 “우리 당의 아주 귀한 보배”라며 “이런 보배가 또 어디 있느냐”고 한 전 대표를 치켜세웠다.
그는 특히 “우리 당에서 우리 보배를 자른다고 한다”며 목소리를 높였다. 국민의힘 당무감사위원회가 한 전 대표 포함 친한계 인사에 대한 징계 절차를 밟고 있는 점을 비판한 것이다. 징계 절차를 이끌고 있는 이호선 당무감사위원장은 장동혁 지도부 체제에서 임명됐다.
김 전 장관은 “(한 전 대표는) 다른 데 나간다고 해도 우리가 영입해야 할 사람”이라며 “지금부터 내년 지방선거 때까지 우리가 계속해서 사람을 영입해서 모셔오고 찾아 하나로 뭉쳐야만 이길 수 있다”고 강조했다.
장동혁 국민의힘 대표는 이날 친한계 인사인 김종혁 전 최고위원에 대한 당무감사위의 2년 중징계 권고 결정에 힘을 싣는 발언을 내놨다. 그는 경기도 고양 화전마을에서 연탄 배달 봉사를 마친 후 기자들을 만나 “바깥의 적 50명보다 내부의 적 1명이 더 무섭다는 말씀을 드린 적 있다”고 했다.
김 전 장관이 장동혁 지도부에 비판적인 발언을 내놓으면서 한 전 대표와 관련된 당원게시판(당게) 논란은 국민의힘 지선 전략에 대한 논쟁으로 번지는 모습이다. 김 전 장관은 지난 대선 경선 때는 한 전 대표와 경쟁했고, 전당대회와 결선 투표에선 장 대표와 맞붙었다.
한웅희 기자 han@kmib.co.kr
