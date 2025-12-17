김문수 “한동훈, 우리 당 보배”… 장동혁 지도부 저격

“(한동훈) 모셔가야 할 사람인데 자른다고 한다”

‘장동혁 지도부’ 친한계 징계 절차 우회 비판

김문수 전 국민의힘 대선 후보가 한동훈 전 국민의힘 대표와 만나 손을 잡고 있다. 한 전 대표 인스타그램 캡쳐

한 전 대표와 관련된 당원게시판(당게) 논란은 국민의힘 지선 전략에 대한 논쟁으로 번지는 모습이다.

김 전 장관은 지난 대선 경선 때는 한 전 대표와 경쟁했고, 전당대회와 결선 투표에선 장 대표와 맞붙었다.