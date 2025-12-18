시사 전체기사

지식산업센터연합회, 내년 4월 ‘관리사무소 ERP 2급’ 시험 첫 시행

입력:2025-12-18 07:05
한국지식산업센터연합회가 주관하는 ‘관리사무소 ERP 2급’ 자격시험이 내년 4월 처음 시행된다. 관리사무소, 지식산업센터, 오피스텔, 상업용 빌딩 등 집합건물 회계 업무를 수행하는 실무자들에게 도움이 될 전망이다.

한국지식산업센터연합회는 ‘관리사무소 ERP 2급’ 자격시험이 내년 4월 18일 처음 시행된다고 18일 밝혔다. 이 자격시험은 공동주택·집합건물 관리 시 필요한 관리비 부과, 장기수선충당금 설정, 수익사업과 비영리사업 회계 구분 등 실무에서 필요한 내용을 다룬다.

한지연은 합격자를 대상으로 관리사무소나 지식산업센터, 오피스텔 등 현장 실무 연계 교육과 취업 지원 프로그램도 운영할 계획이다. 시험은 연 2회 시행되며, 온라인으로 응시할 수 있다.

한지연 관계자는 “이 자격시험은 관리사무소 실무를 체계적으로 배우고 싶은 누구든 도전할 수 있다”며 “최근 관리사무소 회계 시스템이 ERP 기반으로 빠르게 전환되고 있는 만큼, ERP에 익숙한 인력은 시장에서 경쟁력을 가지게 될 것”이라고 말했다.

정진영 기자 young@kmib.co.kr

