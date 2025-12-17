‘1분 성남 스토리’…시민이 만든 1분 영상으로 성남을 담다
경기도 성남시는 시민이 직접 제작한 짧은 영상(숏폼)으로 시정 주요 정책과 일상을 소개하는 ‘1분 성남 스토리’ 올해 성남TV 숏폼 영상 공모전의 수상작 14편을 선정했다고 17일 밝혔다.
이번 공모전의 주제는 ‘시민의 시선으로 담은 성남의 정책과 생활’이다.
시민 건강 지원(예방접종, 치매예방), 힐링·문화공간(율동공원 오토캠핑장, 물빛정원, 책읽는 광장도서관, 맨발황톳길), 환경·도시생활 개선(벤치·쓰레기통 설치, 탄천 1급수), 4차산업(자율주행 배달서비스, 드론, 미래 모빌리티) 중 1개 분야를 선택해 제작하도록 했다.
접수는 지난달 12일부터 25일까지 2주간 진행됐다. 전문가의 심사를 거쳐 최우수(200만원) 1편, 우수(150만원) 2편, 장려(80만원) 3편, 입선(30만원) 8편의 수상작이 선정됐다.
시 관계자는 “시민이 직접 바라본 생활 속 정책과 도시 모습이 담긴 작품들이 다양하게 출품됐다”며 “수상작은 19일부터 성남TV를 통해 순차적으로 공개하고, 향후 시정 홍보 콘텐츠로 적극 활용할 계획”이라고 말했다.
성남=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
