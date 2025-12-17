김동연 “돌봄은 시혜 아니라 경기도민 모두의 권리”

김 지사는 “대한민국은 성장을 먼저 하고, (성장의 과실을) 다시 나눠 갖는다는 생각으로 압축성장을 했다. 이제는 한국뿐 아니라 다른 곳에서도 같이 사는 공동체를 만들지 않고는 발전할 수가 없는 단계까지 이르렀다”며 “복지는 투자다. 제가 20년 전 노무현 정부 때 만들었던 대한민국 전략에서 사회 투자라는 얘기를 했다. 경기도와 하남시가 같은 마음으로 하겠다”고 말했다.

김동연 경기도지사가 "돌봄은 시혜가 아니라 경기도민 모두의 권리라고 생각하고 진심을 다하고 있다"고 강조하고 나섰다.김 지사는 17일 24번째 민생경제 현장 투어로 하남시를 찾아 미사강변종합사회복지관에서 "경기도 전역에서 경기도민이라면 누구나 돌봄서비스를 받을 수 있다. 새 정부와 함께 이와 같은 돌봄 프로그램을 전국으로 확대하는 논의를 하고 있다"면서 이같이 밝혔다.경기도 대표 돌봄 사업인 '누구나 돌봄'이 올해 29개 시·군에서 내년부터 성남시와 하남시까지 전체 31개 시·군으로 확대 시행돼 경기도민이면 누구나 돌봄서비스를 받을 수 있게 된다.2024년 사업 첫해에 15개 시·군에 이어 올해 29개 시·군으로 확대한 데 이어 내년에는 모든 시·군이 참여하는 것이다.올해 11월 말 기준으로 서비스 누적 이용자는 약 2만7000명이다.누구나 돌봄은 연령·소득과 관계없이 돌봄이 필요한 도민에게 신속하고 적절한 돌봄서비스를 제공하는 경기도형 통합돌봄 정책이다. 생활·동행·주거안전·식사지원·일시보호·방문진료 등 다양한 돌봄 서비스를 지역 여건에 맞게 연계·제공하는 것이 특징이다.