PUBG 성수서 ‘펍지 유나이티드: 홈커밍’ 개최
크래프톤이 배틀그라운드 팬을 위한 오프라인 축제 ‘펍지 유나이티드: 홈커밍’을 18일부터 내달 4일까지 서울 성동구 ‘PUBG 성수’에서 개최한다.
펍지 유나이티드: 홈커밍은 지난 1년간 PUBG를 즐긴 이용자·팬·크리에이터·파트너가 한자리에 모이는 ‘펍지 유나이티드’ 프로젝트의 일환이다.
서바이벌홀에서는 ‘펍지 AI 몸배그’와 배틀그라운드 모바일을, 플레이 아레나에서는 PC방 플레이와 ‘펍지 AI 치킨 챌린지’를 체험할 수 있다. 부트캠프에서는 삼뚝맨 토이 컬러링 크리스마스 에디션, 펍지 카페에서는 연말 한정 메뉴와 이벤트가 조성된다.
행사 기간 동안 펍지 플레이어스 마스터즈 인비테이셔널, 펍지 아시아 클랜 컵 등 e스포츠 프로그램도 연계 개최한다. 크리스마스 이브와 당일인 24일·25일에는 크리스마스 시즌 한정 쿠킹 클래스와 DJ 세션도 운영한다.
크래프톤은 “펍지 유나이티드: 홈커밍은 PUBG 이용자, 팬, 크리에이터, 파트너가 한자리에 모이는 특별한 축제”라며 “커뮤니티 허브로서 PUBG 성수의 역할을 강화하고, AI 기술에 기반한 플레이 경험과 브랜드 콘텐츠를 통해 팬들에게 PUBG IP의 매력을 전달할 것”이라고 전했다.
윤민섭 기자 flame@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사