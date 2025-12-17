넥슨, 서울대병원에 1억7000만원 기부금 전달
넥슨은 ‘서울대학교병원 넥슨어린이통합케어센터 도토리하우스’에 약 1억7000만 원의 기부금을 전달했다고 17일 밝혔다.
이번 후원 기금은 유저 참여형 캠페인 ‘넥슨 히어로’에서 마련된 운영 기금 1억원과 매칭 그랜트형 임직원 기부 캠페인 ‘더블유 캠페인’을 통해 모금된 7300여만원을 더해 마련됐다.
넥슨 히어로를 통해 마련된 1억 원은 ‘도토리하우스’의 가족 캠프 프로그램 신설 및 전문 인력 확보에 활용될 예정이다. 가족 캠프는 중증·희귀 난치질환 환아와 가족이 추억을 쌓을 수 있게끔 돕는 신설 프로그램이다.
더블유 캠페인은 지난 2일부터 9일까지 사내 홈페이지를 통해 진행됐으며 650여 명의 임직원이 참여해 개인 및 조직 기부금 3600여만 원을 모금했다. 해당 기금은 낙상 방지 시설 등 리모델링 및 보수, 기자재 구입 등에 활용된다.
넥슨은 지난해에도 ‘메이플스토리’와 함께 ‘도토리하우스’에 운영 기금 3억 원을 지원한 바 있다. 이들은 환아와 가족을 위한 지원 확대 필요성에 공감, 올해 가족 구성원 전체를 위한 프로그램으로 지원을 확대해 이어가기로 했다.
넥슨재단 김정욱 이사장은 “이번 지원은 유저분들과 임직원, 그리고 회사가 함께 마음을 모아 만든 기금이라 더욱 뜻깊다”며 “앞으로도 환아와 가족들의 일상을 지지하고 치료 과정이 보다 긍정적인 경험이 될 수 있도록 다양한 지원을 이어가겠다”라고 말했다.
윤민섭 기자 flame@kmib.co.kr
