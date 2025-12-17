한전KPS 인천사업소, 친환경 나눔으로 ESG경영 실천
한전KPS 인천사업소는 17일 인천기독교종합사회복지관에 친환경 타월 500세트(약 572만원 상당)를 후원하며 ESG경영 실천의 일환으로 지역사회 나눔 활동을 전개했다.
이날 후원은 지역주민과 취약계층은 물론 지역 곳곳에서 묵묵히 역할을 이어온 이웃들에게 응원의 마음을 전하고자 마련됐다. 전달된 친환경 타월은 실용성과 환경적 가치를 함께 고려한 물품으로 일상생활에서 폭넓게 활용할 수 있어 받는 이들에게 실질적인 도움이 될 것으로 기대된다. 해당 물품은 복지관을 통해 지역주민, 취약계층, 그리고 지역사회를 위해 활동해 온 봉사자들에게 배포될 예정이다.
한전KPS 인천사업소는 환경 보호와 사회적 책임을 동시에 실천하는 ESG경영을 바탕으로 지역사회와의 상생을 위한 사회공헌 활동을 꾸준히 이어오고 있다. 특히 임직원들이 자발적으로 참여한 모금 활동을 통해 마련한 재원으로 취약계층 지원을 위한 물품을 후원하는 등 구성원 모두 함께하는 나눔 문화를 실천하고 있다.
은신애 인천기독교종합사회복지관 관장은 “환경을 생각하는 나눔과 더불어 지역사회를 향한 진정성 있는 관심에 깊이 감사드린다”며 “이번 후원이 많은 이웃들에게 따뜻한 격려와 힘이 될 것”이라고 전했다.
홍석봉 한전KPS 인천사업소 사업소장은 “지역사회와 함께 성장하는 공기업으로서 앞으로도 현장의 필요에 귀 기울이며 임직원이 함께 참여하는 사회공헌 활동을 지속해 나가겠다”며 “작은 실천이 모여 지역에 의미 있는 변화를 만들 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.
한편, 한전KPS 인천사업소는 앞으로도 지역 복지기관과의 협력을 통해 실질적인 도움이 되는 나눔 활동을 이어가며 지역사회에 신뢰받는 공기업으로서의 역할을 충실히 수행해 나갈 계획이다.
