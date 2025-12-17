한전KPS 인천사업소, 친환경 나눔으로 ESG경영 실천

한전KPS CI. 한전KPS 제공

전달된 친환경 타월은 실용성과 환경적 가치를 함께 고려한 물품으로 일상생활에서 폭넓게 활용할 수 있어 받는 이들에게 실질적인 도움이 될 것으로 기대된다. 해당 물품은 복지관을 통해 지역주민, 취약계층, 그리고 지역사회를 위해 활동해 온 봉사자들에게 배포될 예정이다.

한전KPS 인천사업소는 환경 보호와 사회적 책임을 동시에 실천하는 ESG경영을 바탕으로 지역사회와의 상생을 위한 사회공헌 활동을 꾸준히 이어오고 있다. 특히 임직원들이 자발적으로 참여한 모금 활동을 통해 마련한 재원으로 취약계층 지원을 위한 물품을 후원하는 등 구성원 모두 함께하는 나눔 문화를 실천하고 있다.

홍석봉 한전KPS 인천사업소 사업소장은 “지역사회와 함께 성장하는 공기업으로서 앞으로도 현장의 필요에 귀 기울이며 임직원이 함께 참여하는 사회공헌 활동을 지속해 나가겠다”며 “작은 실천이 모여 지역에 의미 있는 변화를 만들 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.