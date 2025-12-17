노심초사 국힘, 강연자에 “발표문 내용만” 당부…“대표는 갤럽 안 믿어” 의견도
국민의힘이 정책의원총회에 초청한 강연자에게 강연 전 ‘껄끄러운 이야기는 피하자’는 당부를 한 것으로 전해졌다. 당내 분란을 일으키는 12·3 비상계엄과 탄핵 관련 언급을 자제시키려는 의도가 아니냐는 해석이 나온다.
노정태 경제사회연구원 전문위원은 17일 국회에서 열린 국민의힘 정책의원총회에서 ‘보수 정치의 부활과 한국인 되찾기’를 주제로 강연했다. 그는 “‘빨리빨리’를 좋아하는 한국인 특성에 맞는 보수주의는 전통과 가치를 존중해 한발짝도 안 움직이는 보수주의가 아니라 굉장히 빨리 바꾸는 보수주의”라며 “자본주의의 역동성을 보수 정당이 다시 가져가지 않으면 안 된다”고 말했다.
노 전문위원은 또 “갤럽 기준으로 이재명 대통령 지지율이 50% 이하로 내려가지 않는다”며 “대통령 지지율이 반영되기에 내년 지방선거는 솔직히 해보나 마나 아닌가”라고 했다. 이어 “정치 평론가가 아닌 저의 시각으론 지지율이 빠지지 않는 이유는 이 대통령의 호통 정치가 한국인 성향에 잘 맞는다. 인정할 필요가 있다”고 진단했다.
엇박자는 강연 후 질의응답 과정에서 나왔다. 조은희 의원이 “우리 당 현실에서 보수주의 역동성이 무엇인지 설명해달라”고 요청하자 노 전문위원은 “그렇게 말하기 곤란하다”고 답했다. 그러면서 “초청받을 때 특정 단어, 몇 가지 어떤 사건에 대한 언급은 자제하는 게 오늘 분위기에 좋겠다는 얘기가 있었다”고 답했다.
조 의원이 “가이드라인이 있었느냐”고 재차 묻자 노 전문위원은 “저는 정치학 아닌 철학 전공이라 철학적으로 말하게 된다”며 구체적 언급을 피했다. 이를 두고 당내에선 비상계엄, 탄핵 등 주제에 대한 언급을 의도적으로 자제시킨 것 아니냐는 해석도 나왔다.
노 전문위원은 통화에서 “어떤 사과를 하자거나 어떤 강을 건너자는 등의 확실한 답변을 원했을 수 있지만 강연 전 껄끄러운 이야기는 피하는 게 좋고, 발표문 취지에서 벗어나지 않는 질의응답만 하자는 공감대가 있었다”고 말했다. 이어 “발라드를 불러 달라고 해서 왔는데 갑자기 하고 싶다고 락을 할 수는 없지 않느냐”고 했다.
노 전문위원이 제시한 한국갤럽 여론조사와 관련해 불만도 나왔다고 한다. 당내에서는 노 전문위원을 향해 “장동혁 대표가 갤럽 여론조사를 별로 신뢰하지 않기 때문에 불편해 할 여지가 있다”는 말도 나왔다.
이번 강연은 김은혜 정책수석부대표가 마련했다고 한다. 김 정책수석은 “자유민주주의를 위해 국민에게 다가서는 다리를 놓아야 하는 시점”이라며 “청년들이 바라보는 미래와 당 사이 접점의 다리를 놓아줄 분이라고 생각해 모시게 됐다”고 소개했다. 송언석 원내대표도 “이번 강연을 통해 우리 보수 가치의 방향성을 돌아보고 의견을 종합하는 계기가 됐으면 좋겠다”고 말했다.
