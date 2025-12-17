노심초사 국힘, 강연자에 “발표문 내용만” 당부…“대표는 갤럽 안 믿어” 의견도

장동혁 국민의힘 대표와 송언석 원내대표가 17일 국회에서 열린 정책의원총회에 참석해 국민의례를 하고 있다. 최현규 기자

당내 분란을 일으키는 12·3 비상계엄과 탄핵 관련 언급을 자제시키려는 의도가 아니냐는 해석이 나온다.

“저는 정치학 아닌 철학 전공이라 철학적으로 말하게 된다”며 구체적 언급을 피했다.

이를 두고 당내에선 비상계엄, 탄핵 등 주제에 대한 언급을 의도적으로 자제시킨 것 아니냐는 해석도 나왔다.

노 전문위원은 통화에서 “어떤 사과를 하자거나 어떤 강을 건너자는 등의 확실한 답변을 원했을 수 있지만 강연 전 껄끄러운 이야기는 피하는 게 좋고,

발표문 취지에서 벗어나지 않는 질의응답만 하자는 공감대가 있었다”고 말했다. 이어

“발라드를 불러 달라고 해서 왔는데 갑자기 하고 싶다고 락을 할 수는 없지 않느냐”고 했다.

“장동혁 대표가 갤럽 여론조사를 별로 신뢰하지 않기 때문에 불편해 할 여지가 있다”는 말도 나왔다.