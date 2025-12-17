서울지방국세청, 외국계 기업 전용 상담 창구 만든다
주한외국기업연합회 세정간담회 개최
서울지방국세청이 외국계 투자기업 전용 창구를 신설한다. 외국계 기업이 세정 업무 문의에 어려움이 있다는 의견에 따른 조치다.
서울청은 17일 주한외국기업연합회를 방문해 조영빈 연합회장과 외국계 기업 대표자 등 18명과 세정 간담회를 가졌다. 연합회 측은 이 자리에서 현재 국세청 업무체계가 국제조세 분야와 내국법인 분야로 구분돼 있어 외국계 기업이 문의할 곳이 마뜩찮다는 의견을 내놨다. 서울청은 이 애로사항을 즉시 수용하기로 하고 서울청 법인세과 내에 ‘외국계 투자기업 전용 핫라인’을 만들기로 했다. 문의 및 애로사항을 한 번에 해결할 수 있는 창구를 만들겠다는 취지다.
김재웅(사진) 서울청장은 “외국계기업이 한국에 투자를 확대하고 경영활동에만 전념할 수 있도록 모든 세정지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.
세종=신준섭 기자 sman321@kmib.co.kr
