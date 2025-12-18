‘오락가락’ 전기차 정책, 업계는 ‘갈팡질팡’
유럽연합(EU)이 내연기관차 완전 퇴출 계획에 제동을 걸면서 완성차업체들은 중장기 포트폴리오 수정이 불가피해졌다. 미국 관세 폭탄 여파로 글로벌 생산망 전략을 다시 짠 뒤 아직 숨도 고르지 못한 상황에서다. 업계에선 경기침체나 중국 전기차 공세 등 시장 환경보다 오락가락하는 정책 불확실성이 더 큰 리스크라는 말까지 나온다.
18일 완성차업체 한 관계자는 “EU가 내연차 판매 금지 정책을 철회한 건 대부분 업체가 환영하지만 사실 정책 신뢰성이 붕괴했다고 볼 수 있는 대목”이라고 꼬집었다. EU 집행위원회가 최근 2035년부터 내연차 판매를 전면 금지하기로 한 정책을 사실상 폐지하는 법 개정을 추진키로 한 데 대한 언급이다. 개정안이 통과하면 2035년 이후에도 2021년 배출량의 최대 10% 수준까지 내연차 생산이 가능해진다. 이번 개정안은 지난 5년간 EU가 강력히 추진해온 친환경 정책의 중대한 후퇴로 기록될 전망이다.
EU가 정책 유턴을 결정한 배경엔 무리한 전기차 전환이 유럽 자동차업체의 몰락으로 이어질 수 있다는 위기감이 자리한다. 이미 유럽은 전기차가 확산하는 과정에서 가격 경쟁력을 앞세운 중국 업체에게 상당한 점유율을 내줬다. 독일 폭스바겐은 최근 창사 88년 만에 독일 내 공장을 폐쇄하는 상황에 이르렀다. 그동안 폭스바겐·메르세데스 벤츠 등 유럽 업체는 줄곧 EU에 규제 완화를 촉구했었다. 수입차업체 관계자는 “이번 EU의 결정은 기존 친환경 정책이 무리수였다는 걸 인정한 것”이라며 “애초에 보다 신중한 결정을 내렸어야 했다”고 지적했다.
미국도 도널드 트럼프 대통령 집권 이후 전기차를 확산하던 기존 정책 기류가 확 달라졌다. 트럼프는 총 7500달러 규모의 전기차 세액공제 혜택을 지난 10월부터 중단했다. 이달 초엔 제조사의 차량 전체 평균 연비 목표를 기존 50.4mpg에서 2031년까지 34.5mpg로 낮추기로 했다. 완성차업체 입장에선 내연기관차로도 충족할 수 있는 수준이기 때문에 전기차 전환 부담이 줄었다.
이 같은 정책 변화는 젠조사 전략에 즉각 반영되고 있다. 포드는 최근 대형 전기차 생산을 중단키로 했다. 앤드류 프릭 포드 가솔린·전기차 사업 부문 책임자는 “대형 전기차의 사업 타당성이 악화한 원인엔 규제 변화도 있다”고 말했다. 대신 수익성이 좋은 하이브리드차와 내연차에 집중하는 방향으로 전략을 전면 수정했다. 파이낸셜타임스(FT)는 이로 인한 손실 규모가 195억 달러(약 28조8500억원)에 이른다고 추산했다. 스텔란티스도 향후 4년간 내연차와 하이브리드차 라인업 강화에 130억 달러(약 19조2300억원)를 투입키로 했다. 업계 관계자는 “정책의 방향성이 바뀔 때마다 자동차업체는 막대한 비용과 시간 손해를 감수하며 중장기 전략을 고쳐야 한다”며 “정책이 강하면 기술이 따라가는데 정책이 흔들리면 기술 로드맵도 흔들린다. 문제는 업계가 ‘이 정책이 계속 유효할까’에 대한 질문을 계속 하게 된다는 것”이리고 말했다.
미국과 유럽이 잇달아 전기차 정책 방향을 틀면서 전 세계 전기차 전환 속도는 현저히 늦춰질 전망이다. 한국 정부는 이런 흐름과 달리 급격한 전기차 전환 목표를 확정했다. 10년 뒤 신차의 70% 이상을 무공해차(전기·수소차)로 채우기로 했다.
