이태영 박사 27주기 추모식 성료

정호준 정일형·이태영 박사 기념사업회 이사장이 17일 오후 서울 중구 서울YWCA 대강당에서 열린 고(故) 이태영 박사 27주기 추모식에서 인사말을 하고 있다. 정일형·이태영 박사 기념사업회 제공

이화여자대학교 총장이 추도사를 했으며, 정대철 헌정회 회장과 정운찬 전 국무총리, 이용섭 전 장관, 신낙균 전 장관 등 30명의 헌정회 회원들과 한국여성변호사회 왕미양 회장, 여성단체 및 정·재계 인사 등 시민 500여명이 참석했다.