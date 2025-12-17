이태영 박사 27주기 추모식 성료
정일형·이태영 박사 기념사업회가 17일 오후 고(故) 이태영 박사 27주기 추모식을 개최했다고 밝혔다.
정호준 이사장은 서울 중구 서울YWCA 대강당에서 열린 추모식 인사말에서 “인사말을 통해 오늘 우리가 누리는 많은 권리와 당연함은 누군가의 용기 있는 ‘첫걸음’을 토대로 이루어져 왔다”며 “이 박사님의 그 한 걸음은 당시 여성들에게는 희망이자 지금 우리에게는 반드시 기억해야 할 책임”이라고 말했다.
김선욱 전 이화여자대학교 총장이 추도사를 했으며, 정대철 헌정회 회장과 정운찬 전 국무총리, 이용섭 전 장관, 신낙균 전 장관 등 30명의 헌정회 회원들과 한국여성변호사회 왕미양 회장, 여성단체 및 정·재계 인사 등 시민 500여명이 참석했다.
고 이태영 박사는 우리나라 최초의 여성 변호사로서 한국가정법률상담소의 전신인 여성법률상담소를 설립하고 가족법 개정 운동과 민주화 운동 등 여성 인권 향상과 약자를 위해 활동했다.
여성해방운동과 민주화운동 등에 헌신한 공로로 막사이사이상과 유네스코 인권교육상, 국민훈장 무궁화장 등을 수상했다.
