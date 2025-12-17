부산대·식약처, 동남권 천연물 안전관리 연구 허브 구축
양산에 ‘천연물안전관리연구원’ 출범
통합 연구 플랫폼 구축
식약처 산하 특수법인 가동
부산대학교와 식품의약품안전처가 동남권 천연물 안전관리 연구의 거점 구축을 위한 협력 체계를 공식화했다. 천연물 관련 연구와 안전성 검증 수요가 커지는 가운데 부산대 양산캠퍼스에 ‘천연물안전관리연구원’이 출범하며 제도 기반 연구 허브가 본격 가동에 들어갔다.
부산대학교와 식품의약품안전처는 17일 부산대 양산캠퍼스에서 천연물 안전관리 분야 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결하고, 캠퍼스 내 첨단산학단지에서 천연물안전관리연구원 개소식을 열었다고 밝혔다. 양 기관은 이번 협약을 통해 지·산·학·연·병 간 공동연구와 인력·학술 교류를 확대해 동남권 천연물 안전관리와 연구의 중심 역할을 강화한다는 방침이다.
천연물안전관리연구원은 지난 10월 국회를 통과한 약사법 개정안에 따라 설립되는 식약처 산하 특수법인이다. 연구원은 3125㎡ 부지에 지하 1층, 지상 3층, 연면적 5315㎡ 규모로 조성됐으며, 실험실과 연구실, 교육·지원 공간 등을 갖춘 통합 연구 플랫폼으로 운영된다.
최근 국내외 천연물 시장이 성장하면서 한약재 등 천연물의 안전성과 효능에 대한 과학적 검증 요구도 커지고 있다. 부산대는 연구원 개소를 계기로 원료 단계부터 제품 개발까지 전 과정에 걸친 안전성 평가 체계 구축을 지원하고, 연구 성과가 산업과 정책 현장으로 이어질 수 있도록 연결 역할을 수행할 계획이다.
연구원 시설에서는 천연물 의약품의 안전성 검증과 분석·평가를 통해 식약처의 국가 사무를 뒷받침하는 한편, 부산대 유관 연구 기관과 외부 연구조직, 지역 산업체가 연계해 공동연구와 기술 교류를 추진하게 된다. 부산대와 식약처는 실험·연구 시설을 함께 활용하며 산학 공동연구와 연구 프로젝트 연계에도 나선다.
천연물안전관리연구원 건축 실무를 총괄한 부산대 최준용 교수(한의학전문대학원)는 “연구원 설립으로 천연물 안전관리 분야에서 지·산·학·연·병 협력이 한층 강화될 것으로 기대한다”며 “국가거점 국립대의 공공 연구 역량을 높이고 지역과 국가의 천연물 산업·연구 수요에 적극 대응해 나가야 한다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
