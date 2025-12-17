월드컵 결승 보려면 최소 600만원…FIFA 8만원표 ‘찔끔’으로 수습될까

잔니 인판티노 FIFA 회장이 지난 8월 미국 워싱턴DC 백악관 집무실에서 도널드 트럼프 미국 대통령에게 2026 북중미월드컵 결승전 티켓을 건네고 있다. 로이터연합뉴스

지적이 나온다.

이번 조치는 월드컵 티켓 가격이 과도하다는 비판에 따른 것으로 보인다. FIFA는 이번 대회에서 처음으로 수요에 따라 가격이 달라지는 유동 가격제를 도입했다. 이에 따라

카타르 대회 당시 69~1607달러와 비교하면 최대 5배 이상 뛰었다.

축구 팬들의 반발도 거세다. 유럽축구서포터즈협회(FSE)는 성명을 통해 “월드컵 전통에 대한 배신이자 팬들의 공헌을 무시하는 행위”라고 비판했다. 독일과 튀니지, 스위스 등 각국 축구협회들도 “가격 구조에 대한 협의가 없었다”며 팬들이 표 값을 감당할 수 있을지 우려하고 있다.

레티히 독일축구협회(DFB) 사무총장은 “

이번 후속 조치에 대해 “이번 사례로 FIFA의 티켓 가격 정책이 충분한 의견 수렴 없이 성급하게 결정됐다는 게 드러났다”며 “단순히 전 세계의 부정적 여론을 달래려는 조치에 불과하다”고 비판했다. 키어 스타머 영국 총리도 “한때 티켓을 사기 위해 돈을 모았던 사람으로서 FIFA가