호남대 간호학과, 플리마켓 수익금·헌혈증서 전남대병원 기부
‘이웃사랑나눔’ 선물 전달
호남대학교 간호학과는 올해 플리마켓 수익금 200만원과 재학생들이 헌혈운동을 통해 모은 헌혈증 100매를 최근 ‘이웃사랑나눔 선물’로 전남대학교병원에 전달했다고 17일 밝혔다.
호남대 간호학과는 지난 5월 8일 교내 중앙 천연잔디운동장에서 나눔과 기부의 소중한 가치를 나누기 위한 ‘2025 NASA 플리마켓’ 행사를 개최했다. 또 ‘36.5˚C 사랑나눔 헌혈운동’을 지속적으로 펼쳐 왔다.
전남대학교병원은 2014년부터 꾸준히 헌혈증을 기증해온 호남대학교 간호학과 교수진과 학생들의 헌신과 노고에 대한 감사의 뜻을 담아 감사패를 전달했다.
전달된 플리마켓 수익금은 전남대병원 발전후원회를 통해 전남대병원에 입원한 취약계층 환자들을 위해 쓰일 예정이다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
