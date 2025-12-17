고양시, 2026년 본예산 3조4210억 확정…2.41% 증액
민생안정·미래성장에 방점
복지·산업·안전 고르게 배분
경기 고양시가 2026년도 본예산을 총 3조4210억원으로 확정하고 민생 안정과 미래 성장 기반 강화에 재정 역량을 집중한다.
고양시는 지난 16일 시의회 본회의 의결을 거쳐 2026년 본예산을 최종 확정했다. 이번 예산은 2025년 본예산보다 805억원(2.41%) 증가한 규모로, 일반회계 2조8738억원과 특별회계 5472억원으로 편성됐다. 시의회 심사 과정에서는 총 169억원이 감액됐다.
시는 건전재정을 기본 기조로 시민 생활 안정과 도시의 지속 가능한 성장을 동시에 고려해 예산을 편성했다. 특히 복지, 산업, 환경, 교통, 안전 등 전 분야에 걸쳐 균형 있는 재정 배분을 통해 민생 회복과 전략산업 고도화에 주력한다는 방침이다.
복지 분야에서는 생애주기별 지원과 사회적 약자 보호를 강화했다. 기초연금에 4551억원을 편성하고 첫만남 이용권 129억원, 여성 일자리 지원 34억원, 장애인종합복지센터 건립 50억원을 반영했다. 시민 건강 강화를 위해 난임부부 시술비 지원 46억원과 응급의료센터 지원 13억원도 포함됐다.
아이 키우기 좋은 도시 조성을 위한 교육 분야 투자도 이어진다. 학교무상급식비 220억원, 교육발전특구 사업 20억원, 학교시설 환경개선 사업 25억원을 편성해 교육 여건 개선에 힘을 실었다.
지역경제 활성화와 산업 구조 고도화를 위한 예산도 대폭 반영됐다. 킨텍스 제3전시장 건립 분담금 450억원을 비롯해 소상공인 특례보증 출연금 18억원, 경기신용보증재단 출연금 10억원을 편성해 마이스(MICE) 산업 육성과 중소기업 금융 접근성 강화를 도모한다.
환경 분야에서는 지속 가능한 도시 조성을 목표로 탄소 저감과 자원순환 정책에 재정을 배분했다. 전기자동차 구매 지원 273억원, 생활폐기물 수집·운반 대행사업비 630억원, 미니 수소도시 조성사업 8억원, RFID 종량기 지원사업 3억원 등이 반영됐다.
교통 분야에서는 도시 접근성과 광역 교통망 연계를 강화한다. 고양관광문화단지 주차전용건축물 조성 59억원, 라온길 조성 32억원, 대장~홍대 광역철도사업 분담금 15억원을 편성했다.
시민 안전 확보를 위한 투자도 이어진다. 재해위험개선지구 정비사업 43억원, 풍수해 생활권 종합정비사업 22억원, 고양 스마트시티센터 운영 79억원 등을 통해 예방 중심의 재난 관리 체계를 유지한다.
문화·체육 분야에서는 시민 여가와 도시 경쟁력 강화를 위한 예산이 배정됐다. 북한산성 세계유산화 사업 10억원, 2027년 전국체육대회 대비 체육시설 개보수 99억원, 원흥·백석·탄현 체육센터 건립 105억원 등이 포함됐다.
이와 함께 장기미집행 도시공원 토지 매입 27억원, 기본형 공익직불금 33억원, 어린이 건강과일 공급 12억원 등을 통해 도시 환경 보전과 농촌 지역 균형 발전도 도모한다.
시의회 심사 과정에서 삭감된 주요 사업은 백석별관 부서 재배치, 거점형 스마트시티 조성, 철도지하화 통합개발 기본구상, 세계도시포럼, 생성형 AI 이용료 등 일부 미래·전략 사업 예산이 삭감됐다.
시 관계자는 “어려운 재정 여건 속에서도 민생 안정과 지역경제 회복을 최우선으로 고려해 예산을 편성했다”며 “미래 성장과 도시 경쟁력 강화를 위한 주요 사업 예산이 반복적으로 삭감된 점은 아쉽다”고 밝혔다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사