한동대, 신임 총장에 박성진 포스텍 교수 선임
한동대학교 제8대 총장에 박성진(57·사진) 포항공과대학교 교수가 선임됐다.
학교법인 한동대학교는 17일 이사회를 열어 박성진 포항공대 교수를 신임 총장으로 선임했다고 밝혔다. 임기는 2026년 2월 1일부터 2030년 1월 31일까지 4년이다.
박성진 신임 총장은 1991년 포항공대 기계공학과를 졸업하고 동 대학원에서 석사와 박사 학위를 받았다.
이후 펜실베니아주립대학교와 미시시피주립대학교에서 연구원 및 연구교수로 재직했으며 포항공대 교수로 부임해 연구부처장, 산학처장, 기술지주회사 대표이사를 역임했다.
또 포스코 및 포스코홀딩스 산학협력실장을 맡아 산학협력 분야에서 탁월한 성과를 거뒀다.
현재 포항공과대학교 교수로 재직 중이며, 경상북도 정책자문위원장으로 지역사회 발전에도 기여하고 있다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사