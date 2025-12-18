‘300조원’ 눈앞 ETF 시장… 내년에도 성장세 유지 전망

올해 ETF 시장의 특징은 해외자산 비중이 늘어났다는 점과 채권‧원자재(금 등)·혼합자산 ETF 비중이 커졌다는 점이다.

대체거래소인 넥스트레이드(NXT)가 ETF 거래를 위한 인가 작업을 준비하고 있고 국내 주식 장기 보유자에 대한 정부의 세제 혜택이 확대될 경우 투자자들의 주식시장 참여가 늘어날 수 있다는 이유에서다.