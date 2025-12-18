‘300조원’ 눈앞 ETF 시장… 내년에도 성장세 유지 전망
국내 상장지수펀드(ETF) 시장의 순 자산 규모가 290조원을 넘어섰다. 하루평균 거래대금이 지난달 기준 9조5000억원에 달하는 만큼 연말 ‘산타 랠리’가 펼쳐질 경우 순 자산 300조원 돌파가 가능할 수 있다는 관측이 나온다.
17일 금융투자협회에 따르면 지난 15일 기준 ETF 순 자산은 290조5950억원으로 지난해 말(173조5639억원)보다 67.43% 증가했다. 2023년 말(121조672억원) 대비 43.46% 늘었던 지난해와 비교하면 올해 성장세가 더 가팔랐다. 현재 상장돼 있는 ETF 수는 1058개로 지난 7월 1000개를 돌파한 뒤 계속해서 증가하고 있다.
일평균 거래대금은 지난 1일부터 12일까지 6조6000억원가량을 기록했다. 지난해 12월 3조5000억원 수준에서 지난달 9조5000억원으로 크게 늘었고 이달에는 다소 줄었으나 지난해와 비교하면 크게 증가한 수준이다.
올해 ETF 시장의 특징은 해외자산 비중이 늘어났다는 점과 채권‧원자재(금 등)·혼합자산 ETF 비중이 커졌다는 점이다.
지난해에는 국내 투자 ETF 개수가 90개였고 해외 투자 상품은 80개였지만 올해는 해외 ETF가 94개, 국내는 54개가 새로 출시됐다. 이로써 해외자산 ETF의 순 자산은 약 115조1000억원 이상으로 늘었다. 이 중 77%는 미국 투자 상품으로 약 88조6000억원에 달한다.
상반기 도널드 트럼프 미국 행정부의 관세 정책과 관련한 불확실성으로 금값이 크게 오르면서 금을 담은 ETF도 올해 6개 신규 상장됐다.
테마형 ETF 중에서는 인공지능(AI) 관련 상품의 출시가 가장 많았다. AI 밸류체인 상품까지 합치면 31개 상품이 새롭게 출시됐다.
김윤정 LS증권 연구원은 “AI는 글로벌 단위의 대형 성장 영역이기 때문에 국가별, 밸류체인별로 다양한 형태의 상품이 출시됐다”며 “다만 4분기 AI 투자 심리가 조정되고 주도 주의 손바뀜 양상이 나타나면서 4분기 이후 출시된 상품의 누적 수익률은 상대적으로 부진하다”고 설명했다.
업계에서는 ETF 시장의 성장세가 내년에도 유지될 것으로 보고 있다. 대체거래소인 넥스트레이드(NXT)가 ETF 거래를 위한 인가 작업을 준비하고 있고 국내 주식 장기 보유자에 대한 정부의 세제 혜택이 확대될 경우 투자자들의 주식시장 참여가 늘어날 수 있다는 이유에서다.
업계 관계자는 “ETF는 직접 투자보다 위험성이 낮고 일반 펀드와 달리 접근성이 좋아서 개인 투자자의 수요가 계속 있을 것으로 보인다”며 “운용사들도 ETF를 미래 먹거리로 생각하기 때문에 시장 규모는 앞으로도 커질 것”이라고 전했다.
장은현 기자 eh@kmib.co.kr
