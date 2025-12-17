남극부터 심해저까지… 온누리호, 국무총리상 수상
34년 대양 탐사로 해양과학 기반 구축
해양영토 11만5000㎢·SCIE 논문 430편
차세대 연구선 건조 본격화
대한민국 해양과학의 출발점으로 평가받아 온 연구선 ‘온누리호’가 34년간 축적해 온 성과를 국가적으로 인정받았다. 온누리호는 남극 탐사부터 심해저 자원 개발, 해양생명자원 연구까지 한국 해양과학의 지평을 넓혀왔다는 평가다.
한국해양과학기술원(KIOST)은 연구선 온누리호가 ‘제19회 장보고대상’에서 국무총리상을 받았다고 17일 밝혔다.
1992년 3월 취항한 온누리호는 우리나라 최초의 대양급 종합해양연구선이다. 3차원 해저지형탐사기와 해상중력계, 측심기 등 최신 심해탐사 장비를 갖추췄다. 취항 첫 해 우리나라 최초로 남극 탐사를 수행했고, 이후 1999~2000년에는 태평양을 횡단하며 본격적인 대양 탐사 시대를 열었다.
온누리호의 가장 큰 성과는 심해저 자원 탐사와 해양영토 확보다. 태평양 공해상 ‘C-C해역’에서 망간단괴 매장량 5억6000만t이 추정되는 7만5000㎢ 규모의 탐사 광구를 확보했고, 통가·피지 배타적 경제수역(EEZ)과 인도양 중앙해령 등지에서 열수광상 탐사권을 확보했다. 서태평양 마젤란 해저산 지역에서는 망간각 탐사권도 얻어 해양광물 자원 확보 기반을 넓혔다.
공해상 해양생명자원 연구에서도 의미 있는 성과를 냈다. 남태평양 심해열수구에서 신종 고세균을 발견해 ‘써모코커스 온누리누스 NA1’으로 명명했으며, 이 균주가 수소를 생산하는 대사 작용을 세계 최초로 규명했다. 해당 기술은 민간에 이전돼 제철소 부생가스를 활용한 바이오수소 실증 생산으로 이어졌다.
학술 성과도 수치로 확인된다. 온누리호를 활용해 2013년부터 지난해 말까지 발표된 SCIE 논문은 총 430편에 달한다. 이 가운데 영향력 지수 상위 80% 이상 우수 논문이 65%, 상위 10% 논문도 23%를 차지해 국제적 연구 성과를 축적했다.
이 같은 성과를 바탕으로 ‘온누리호 대체 건조 사업’도 본격화한다. 지난 8월 해양연구선 대체 건조 사업이 국가연구개발사업 예비타당성조사 면제 대상으로 선정되면서, 운항 성능과 연구 기능을 대폭 강화한 차세대 연구선 건조가 추진될 예정이다.
이희승 KIOST 원장은 “온누리호는 우리나라가 국제사회에 대양 탐사의 시작을 알린 상징적인 연구선”이라며 “그 성과를 토대로 대한민국을 해양강국으로 이끄는 연구 인프라를 계속 확장해 나가겠다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
