[속보] SK “SK실트론 지분 매각 우선협상대상자에 두산그룹”
두산이 세계 3위 반도체 웨이퍼 제조사 SK실트론을 인수한다.
SK㈜는 17일 SK실트론 지분 매각을 위해 ㈜두산을 우선협상대상자로 선정해 통보했다고 공시했다.
또한 “세부적인 사항은 우선협상대상자와의 협의를 통해 결정할 예정으로, 추후 관련 사항이 확정되는 시점 또는 3개월 이내에 재공시하겠다”고 설명했다.
매각 대상은 SK가 보유한 SK실트론 지분 70.6%로 알려졌다.
반도체 웨이퍼 전문 제조기업인 SK실트론은 12인치 웨이퍼 기준 세계 시장점유율 3위를 차지하고 있다.
두산그룹은 반도체 테스트 기업 두산테스나와 자회사 엔지온을 인수하는 등 반도체 소재 장비 사업을 육성하며 사업 재편을 추진 중이다.
두산이 SK실트론을 인수할 경우 반도체 사업 분야 경쟁력은 크게 강화될 것으로 전망된다.
지난 10월 두산은 SK실트론 인수 여부에 대해 “검토 중이나 확정된 바 없다”고 밝힌 바 있다.
SK그룹은 사업 재편의 일환으로 SK실트론 매각을 추진해 왔다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
