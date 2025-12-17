울산, 도시 구조 대전환… 2040년 AI·초광역 중심도시 청사진 마련

‘2도심·4부도심·7지역 중심’ 체계 재편

AI·에너지 산업 결합해 영남권 거점 도약

탄소중립·도심 재생으로 삶의 질 높인다

김두겸 울산시장 /국민일보DB

울산시가 ‘산업수도’를 넘어 ‘인공지능(AI) 수도·초광역 중심도시’로의 도약을 목표로 한 2040년 도시 청사진을 내놨다. 산업·주거·관광·환경을 하나의 공간 전략으로 재편해 영남권 핵심 거점 도시로 자리매김하겠다는 구상이다.



울산시는 17일 ‘2040년 울산도시기본계획(안)’을 발표하고, 2040년까지의 도시 공간 전략과 중장기 발전 방향을 제시했다. 도시기본계획은 5년마다 수립되는 최상위 공간계획으로, 향후 도시 개발과 각종 정책의 기준이 된다.



이번 계획의 핵심은 공간 구조 개편이다. 시는 울주군청사와 덕하역 일원을 새로운 지역 중심으로 추가해 ‘2도심·4부도심·7지역 중심’ 체계를 구축한다. 이를 통해 158만명의 생활 인구가 활동하는 도시 기반을 마련하고, 영남권 초광역 중심도시로 도약한다는 방침이다.



울산의 미래상으로는 ‘세계 중심에 우뚝 서는 AI 수도·산업수도 울산’을 제시했다. 이를 위해 ▲다양한 일자리가 넘치는 AI 산업 도시 ▲국제 경쟁력을 갖춘 초광역 중심 도시 ▲모두가 편안하고 즐거운 품격 도시 ▲안전한 친환경 안심 도시 등 4대 목표를 설정했다.



산업 분야에서는 주력 산업의 고도화와 함께 AI 기반 미래 산업을 육성하고, RE100(재생에너지 100%사용) 산업단지 조성과 글로벌 에너지 산업 선도도시 구축을 추진한다. 울산 수소 융·복합밸리와 U-밸리 산업단지, 성안·약사 산업단지 등 709만㎡ 규모의 전략 사업도 포함됐다. 서부권은 영남권 초광역 중심도시, 북부권은 자족형 첨단산업 복합도시, 남부권은 국가기간산업 배후 신도시로 육성한다.



도심 재구조화도 병행한다. 노후 계획도시 정비와 재개발 활성화, 철도 역세권 개발, 도심 내 새로운 성장 거점 조성 등을 통해 울산 도심 대개조를 추진한다. 태화강과 울산대공원, 일산유원지 등 역사·자연 자원을 활용한 관광 거점 조성도 계획에 담겼다.



환경과 안전 분야에서는 2040년까지 온실가스 배출량 45% 감축을 목표로 탄소중립 도시를 구현한다. AI 기반 국가산업단지 안전관리 고도화와 원전 안전 체계 강화, 일·생활·휴식 전반에 걸친 AI 인프라 구축도 추진한다.



김두겸 울산시장은 “시민의 요구와 지역 특성, 미래 변화를 반영한 유연한 공간 정책을 통해 울산의 새로운 도약을 준비하겠다”고 말했다.



시는 오는 19일 시민 공청회를 열고 내년 1월 5일까지 주민 의견을 수렴한 뒤 국토정책위원회 심의와 관계기관 협의 등을 거쳐 내년 상반기 중 계획을 확정·공고할 예정이다.



윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 사회2부 윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr 870 응원 하기 정확하게 보고 귀담아듣겠으며, 겸손한 마음으로 정직하게 쓰겠습니다. I realize that. I'll do my best. 울산시가 ‘산업수도’를 넘어 ‘인공지능(AI) 수도·초광역 중심도시’로의 도약을 목표로 한 2040년 도시 청사진을 내놨다. 산업·주거·관광·환경을 하나의 공간 전략으로 재편해 영남권 핵심 거점 도시로 자리매김하겠다는 구상이다.울산시는 17일 ‘2040년 울산도시기본계획(안)’을 발표하고, 2040년까지의 도시 공간 전략과 중장기 발전 방향을 제시했다. 도시기본계획은 5년마다 수립되는 최상위 공간계획으로, 향후 도시 개발과 각종 정책의 기준이 된다.이번 계획의 핵심은 공간 구조 개편이다. 시는 울주군청사와 덕하역 일원을 새로운 지역 중심으로 추가해 ‘2도심·4부도심·7지역 중심’ 체계를 구축한다. 이를 통해 158만명의 생활 인구가 활동하는 도시 기반을 마련하고, 영남권 초광역 중심도시로 도약한다는 방침이다.울산의 미래상으로는 ‘세계 중심에 우뚝 서는 AI 수도·산업수도 울산’을 제시했다. 이를 위해 ▲다양한 일자리가 넘치는 AI 산업 도시 ▲국제 경쟁력을 갖춘 초광역 중심 도시 ▲모두가 편안하고 즐거운 품격 도시 ▲안전한 친환경 안심 도시 등 4대 목표를 설정했다.산업 분야에서는 주력 산업의 고도화와 함께 AI 기반 미래 산업을 육성하고, RE100(재생에너지 100%사용) 산업단지 조성과 글로벌 에너지 산업 선도도시 구축을 추진한다. 울산 수소 융·복합밸리와 U-밸리 산업단지, 성안·약사 산업단지 등 709만㎡ 규모의 전략 사업도 포함됐다. 서부권은 영남권 초광역 중심도시, 북부권은 자족형 첨단산업 복합도시, 남부권은 국가기간산업 배후 신도시로 육성한다.도심 재구조화도 병행한다. 노후 계획도시 정비와 재개발 활성화, 철도 역세권 개발, 도심 내 새로운 성장 거점 조성 등을 통해 울산 도심 대개조를 추진한다. 태화강과 울산대공원, 일산유원지 등 역사·자연 자원을 활용한 관광 거점 조성도 계획에 담겼다.환경과 안전 분야에서는 2040년까지 온실가스 배출량 45% 감축을 목표로 탄소중립 도시를 구현한다. AI 기반 국가산업단지 안전관리 고도화와 원전 안전 체계 강화, 일·생활·휴식 전반에 걸친 AI 인프라 구축도 추진한다.김두겸 울산시장은 “시민의 요구와 지역 특성, 미래 변화를 반영한 유연한 공간 정책을 통해 울산의 새로운 도약을 준비하겠다”고 말했다.시는 오는 19일 시민 공청회를 열고 내년 1월 5일까지 주민 의견을 수렴한 뒤 국토정책위원회 심의와 관계기관 협의 등을 거쳐 내년 상반기 중 계획을 확정·공고할 예정이다.윤일선 기자 news8282@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지