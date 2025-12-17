‘겸직 위반 논란’ 이계옥 의정부시의원, 윤리특위서 제명 의결
경기 의정부시의회가 겸직 위반 논란이 이어져 온 이계옥 시의원에 대해 제명을 의결했다.
의정부시의회는 17일 오후 열린 윤리특별위원회에서 이계옥 의원(더불어민주당·라선거구)에 대한 징계안으로 제명을 가결하고 해당 안건을 본회의에 회부했다. 동일 사안을 두고 세 차례 윤리특위가 열려 가장 높은 수위의 징계가 결정됐다.
시의회에 따르면 이 의원은 유치원 대표를 겸직해 지방자치법상 겸직 제한 규정을 위반했다는 지적을 받아왔다.
이와 관련해 이 의원은 2018년 8대 의회 당시 공개경고 처분을 받았고, 2022년 9대 의회에서도 윤리특별위원회와 본회의 의결을 거쳐 출석정지 10일의 징계를 받은 바 있다.
이후에도 겸직 상태가 해소되지 않았다는 판단에 따라 시의회는 다시 윤리특위를 열어 징계 수위를 논의했으며, 반복된 위반과 시정 미이행을 이유로 제명안을 상정해 의결했다.
이번 윤리특위 결정은 동일한 사안이 장기간 이어진 데 따른 후속 조치 성격으로, 시의회 징계 기준과 윤리 확립에 대한 내부 논의가 이어진 끝에 내려진 것으로 전해졌다.
이계옥 의원은 그동안 해당 사안에 대해 “겸직에 해당하지 않는다”며 위법성을 부인해 왔다.
앞서 시의회 내부에서는 윤리위원회의 역할과 징계 실효성에 대한 문제 제기도 제기돼 왔다.
조세일 시의원은 최근 본회의 자유발언을 통해 반복된 겸직 및 이해충돌 논란에도 불구하고 실질적인 시정이 이뤄지지 않았다고 지적하며, 보다 엄정한 기준 적용을 촉구한 바 있다.
한편, 의정부시의회는 윤리특별위원회에서 가결된 제명안을 조만간 열릴 본회의에 상정해 최종 의결할 예정이다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
