“워너, 주주들에 파라마운트 적대적 인수 거부 권고”
“인수자금 조달 구조 미흡” 판단
미국 할리우드 영화 제작사 워너브라더스 디스커버리 이사회가 파라마운트 스카이댄스의 적대적 인수 제안을 거부하고 스트리밍 업체 넷플릭스를 인수 기업으로 지지할 것으로 보인다.
파이낸셜타임스(FT)는 16일(현지시간) “워너가 1080억 달러(159조7700억원) 규모의 적대적 인수 의향을 밝힌 파라마운트의 제안에 회의적 입장을 보였다”면서 “워너는 주주들에게 파라마운트의 제안을 거부하도록 권고할 계획이며 이사회가 최종 결정을 내릴 것”이라고 전했다.
파라마운트는 나스닥거래소 상장사인 워너 주식을 시장 매매가보다 높은 주당 30달러에 사들이는 제안으로 주주들을 설득하고 있다. 제시한 인수 금액 1080억 달러는 부채를 포함한 액수로, 이는 넷플리스가 워너 인수전에 뛰어들면서 제안한 830억 달러(122조8000억원)보다 250억 달러나 많다.
하지만 워너는 파라마운트의 자금 조달 구조가 넷플릭스의 제안보다 미흡하다고 판단했다. ‘세계 5위 부호’ 래리 엘리슨 오라클 회장의 아들인 데이비드 엘리슨이 파라마운트 최고경영자(CEO)다. 그는 최근 공격적인 인수합병(M&A)으로 사세를 키우고 있다.
FT는 “워너는 래리가 직접 나서지 않고 엘리슨 일가의 신탁으로만 인수 자금을 뒷받침해 불확실성이 크다고 봤다”고 전했다.
도널드 트럼프 미국 대통령의 맏사위인 재러드 쿠슈너가 운영하는 투자사 어피니티 파트너스도 파라마운트에 자금을 대겠다던 기존 입장을 뒤집고 워너 인수전에서 철수했다. 어피니티는 “인수전에 관여했던 지난 10월과 지금은 투자 환경이 달라졌다”고 설명했다.
김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr
