‘전남 통합대 국립의대’ 2027년 개교 목표로 추진
김용범 정책실장·전남도지사·목포대·순천대 총장 17일 회동
대학통합 승인, 27년 의대 개교·대학병원 설립 힘 모으기로
전남 통합대 국립의과대학이 2027년 개교를 목표로 추진된다.
전라남도는 17일 광주에서 김용범 대통령실 정책실장 주재로 김영록 전남도지사와 송하철 국립목포대학교 총장, 이병운 국립순천대학교 총장이 회동을 갖고 ‘전남 통합대학교 국립의대’의 신속한 신설 추진에 합의했다고 밝혔다.
참석자들은 이날 광역자치단체 중 유일하게 의과대학이 없는 전남에 의과대학 신설이 반드시 필요하다는 점에 공감하고, 추진 방향과 일정 등을 논의했다.
이들은 국립목포대와 국립순천대를 하나의 통합대학교로 운영하되, 캠퍼스별 총장이 자율성과 독립성은 유지하는 ‘유연한 통합’ 모델 적용에 대해 공감대를 형성했다.
개교 시기는 2027학년도로 하고, 정원은 최소 100명 이상 배정하는 것에도 합의했다.
동·서부권에 각각 500병상 이상 규모의 상급종합병원 기능을 갖춘 대학병원 설립도 신속히 추친하기로 뜻을 모았다.
전남도 관계자는 “앞으로 대통령실과 함께 ‘의대 없는 지역의 의대 신설’이라는 국정과제가 차질 없이 추진되도록 관련 이행 절차에 최선을 다하겠다”고 말했다.
무안=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
