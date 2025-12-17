‘외로움 없는 서울’ 1년, 5만명 찾은 마음편의점…24시간 콜센터 상담만 2.9만건
우울증을 심하게 앓고 있던 A씨는 ‘이렇게만 있으면 안 되겠다’는 생각에 집 근처 성당을 찾아 나섰다. 그때 우연히 ‘서울마음편의점’에 대한 현수막을 봤다. 마음이라는 단어가 그의 발걸음을 멈추게 했다. 이후 서울마음편의점을 찾은 A씨는 “(사람들과) 이야기를 나누다보니 위로가 됐다”며 “지금도 수시로 들른다”고 했다.
서울시는 17일 관악구 성민종합사회복지관 서울마음편의점에서 개최한 ‘외로움 없는 서울’(외·없·서) 1주년 기념 현장 소통간담회에서 올 한해 A씨를 포함해 총 5만2020명이 서울마음편의점을 찾았다고 밝혔다.
앞서 서울시는 시민 누구도 외롭지 않은 도시를 만들자는 취지에서 지자체 최초로 고립·은둔 대책인 외·없·서를 시작했다. 외·없·서 대표적 사업 중 하나인 서울마음편의점은 편의점에 상담소 개념을 접목한 곳으로 누구나 수시로 드나들며 자신의 이야기를 털어놓고 간단하게 라면 등 간식도 즐길 수 있는 곳이다. 지난 3월부터 관악, 동대문, 강북, 도봉구 4곳에서 운영 중이다.
서울시 관계자는 “목표로 했던 이용자 5000명의 10배 이상이 서울마음편의점을 찾았다”며 “영국 BBC, 가디언, 프랑스의 르몽드 등 외신도 주목했다”고 전했다.
서울시는 이밖에도 외로움을 느끼거나 공감 등 도움이 필요할 때 365일 24시간 이용할 수 있는 전담콜센터 ‘외로움안녕120’ 역시 상담 목표(3000건)를 훌쩍 뛰어 넘은 2만9000여건(4~11월)을 기록했다고 전했다. 전체상담 10건 중 7건이 외로움 관련 대화로 대화만으로도 시민들이 많은 위로를 얻었다고 서울시는 덧붙였다.
외로움과 고립 등 정서적 어려움이 몸 건강까지 해치지 않도록 일상 속 활력을 불어넣는 ‘365 서울챌린지’도 인기를 끌었다. 따릉이 타보기, 서울둘레길 걷기 등 일상 속 크고 작은 미션에 올 한해 1만7500여명(2개 기수)이 함께했다.
서울시는 내년에도 시즌2로 외·없·서를 이어갈 방침이다. 내년 상반기 소통과 치유를 위한 공간인 ‘서울잇다플레이스’를 성동구에 신규 조성하고, 서울마음편의점도 현재 4곳에서 자치구별 1곳씩 총 25곳으로 확대할 계획이다.
시즌2 핵심 대상은 고독사 비중이 높은 중장년층이 될 전망이다. 외·없·서 참여율이 가장 높은 연령대도 중장년층이었다.
이날 간담회에 참석한 오세훈 서울시장은 “외·없·서 프로젝트가 이웃과 여러 후원자의 도움으로 따뜻한 성과가 확인되고 있다”며 “시즌2는 우리 사회를 든든히 지탱해 온 중장년층의 외로움에 더욱 귀 기울여 진정으로 누구도 외롭지 않은 도시, 외로움 없는 서울을 실현하겠다”고 말했다.
황인호 기자 inhovator@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사