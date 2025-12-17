바이오바이츠, 근감소증 진단·치료 논문 5건 등재

바이오바이츠는 근감소증 진단 AI와 신약 바이오마커 발굴, 대규모 바이오뱅크 코호트 구축 성과를 담은 논문 5건을 국내외 학술지에 잇따라 게재했다고 17일 밝혔다.
바이오바이츠는 핵심 원천기술에 대한 학술적 검증을 바탕으로 근감소증 진단보조 AI 소프트웨어 ‘마이오테스트(MyoTest)’와 신약 바이오마커 발굴 프로그램 ‘사코파인딩(Sarco-Finding)’의 상용화 및 사업화에 속도를 내고 있다.
지난 11월 국제학술지 BMC Medical Informatics and Decision Making에는 간단한 문진 항목만으로 노인 신체기능 평가(SPPB) 점수를 예측하는 AI 모델 개발 성과가 게재됐다. 해당 연구는 임상 현장에서 근감소증 진단의 효율성과 접근성을 크게 높일 수 있는 가능성을 제시했다.
앞서 10월에는 연세대학교 의과대학과 공동으로 수행한 ‘골다공증 T-score 방식을 활용한 근감소증 스크리닝 연구’가 연세 메디컬 저널에 실렸다. 이 연구는 인구 집단 대비 상대적 근육 기능 상태를 평가하는 새로운 정량적 기준을 제안해 근감소증 진단의 민감도와 특이도를 개선했다는 평가를 받았다.
이번 연구 성과에서 특히 주목되는 부분은 근감소증 신약 개발의 핵심 기반이 되는 바이오뱅크 코호트 구축을 학계에 공식화했다는 점이다. 한국노년학회지 최신호에 게재된 논문에 따르면, 바이오바이츠는 만 19세 이상 한국 성인을 대상으로 임상, 기능, 분자 정보를 통합한 대규모 전향적 코호트를 구축 중이다.
연구팀은 신체기능검사와 체성분 분석(BIA·DXA), 혈액 바이오마커를 전향적으로 수집하고 있으며, 참여자는 2년 주기로 최대 10년간 추적 관찰된다. 확보된 데이터는 근육 노화의 생물학적 기전 규명과 한국형 진단 기준 개선, 개인 맞춤형 치료 전략 개발에 활용될 예정이다. 현재 강북삼성병원, 서울성모병원, 인하대학교병원으로 바이오뱅크 수집 기관을 확장하고 있다고 전했다.
이와 함께 바이오바이츠는 바이오마커 기반 신약 타겟 발굴 역량도 입증했다고 밝혔다. 지난 12월 국제학술지 Cancers에 게재된 논문을 통해 단일세포 분석으로 종양 성장을 조절하는 23개 핵심 유전자 시그니처를 규명했으며, 이는 멀티오믹스 기반 타겟 발굴 플랫폼의 기술적 유효성을 확인한 성과로 평가된다고 설명했다. 또한 대한정형외과학회지에는 근감소증의 병태생리와 최신 치료 동향을 정리한 종설을 게재했다.
바이오바이츠는 연구 성과를 기반으로 사업화에도 속도를 내고 있다. ‘마이오테스트’는 2등급 진단보조 디지털 의료기기 확증 임상시험 계획 승인 신청을 완료했으며, 2026년 2분기 내 식품의약품안전처 인허가 획득을 목표로 하고 있다. 사코파인딩을 통해 발굴된 7종의 근감소증 신약 바이오마커도 비임상 실험 단계 진입을 앞두고 있다.
이정우 바이오바이츠 대표는 “AI 진단 기술과 신약 타겟 발굴 역량에 이어 이를 뒷받침할 바이오뱅크 구축 성과까지 학계의 인정을 받았다”며 “희소성이 높은 근육 조직과 혈액 데이터를 기반으로 근감소증의 정밀 진단부터 치료제 개발까지 아우르는 글로벌 헬스케어 기업으로 도약하겠다”고 말했다.
