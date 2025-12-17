대전교도소 이전, LH 위탁개발 및 법무부 BTL 방식으로 추진

조승래 더불어민주당 의원 주재로 17일 국회에서 개최된 대전교도소 이전 추진을 위한 협의체 간담회. 대전시 제공

17일 대전시에 따르면 기획재정부 주관 실무협의 TF는 조승래 더불어민주당 의원 주재로 진행된 간담회에서 LH가 시행하는 위탁개발 방식이 가장 적합하다는 결론을 내렸다.

이에 따라 대전교도소는 LH의 공기업 예비타당성 조사 재신청 등 이전 및 개발사업 착수를 위한 후속 절차에 들어갈 예정이다.

위탁사업 외에는 법무부가 민간투자(

) 방식으로 추진한다.

대전시 관계자는 “정부의 공공개발 추진 결정이 지역균형발전과 교정시설 현대화에 기여할 것으로 기대한다”며 “기획재정부·법무부·LH 등 관계기관과 긴밀히 협조해 사업이 원활하게 추진될 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.