강진원 강진군수, 불법 당원모집 의혹…민주당 윤리감찰원 회부

당원명부 전수조사 과정서 포착

강진원 강진군수. 국민일보DB

17일 지역 정가 등에 따르면 강 군수는 불법 당원모집 혐의로 중앙당 윤리감찰원 조사 대상에 올라 최근 소명 절차가 진행됐다.