강진원 강진군수, 불법 당원모집 의혹…민주당 윤리감찰원 회부
당원명부 전수조사 과정서 포착
강진원 전남 강진군수가 더불어민주당 불법 당원모집에 연루된 정황이 확인돼 중앙당 윤리감찰원에 회부된 사실이 뒤늦게 확인됐다.
17일 지역 정가 등에 따르면 강 군수는 불법 당원모집 혐의로 중앙당 윤리감찰원 조사 대상에 올라 최근 소명 절차가 진행됐다.
민주당은 내년 지방선거를 앞두고 당원명부를 전수조사 하는 과정에서 강 군수가 당규 등을 위반해 당원을 불법 모집한 정황을 포착하고 윤리감찰원에 회부한 것으로 알려졌다.
윤리감찰원 조사에서 의혹이 사실로 드러날 경우 강 군수에 대한 징계가 불가피할 전망이다. 징계 수위는 중앙당 최고위원회의에서 결정된다.
당원자격정지 등 중지계가 내려지면 강 군수는 내년 지방선거에서 민주당 소속으로 출마할 수 없다.
앞서 민주당은 지난 7일 전남지역 기초단체장과 지방선거 출마 예정자 등 3명이 불법 당원 모집에 연루된 사실을 확인하고 당원자격정지 처분을 내리기도 했다.
강진=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
