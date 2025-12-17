충북도, 6개월 청년인턴 시행
65명 월 254만원
충북도는 미취업 청년들에게 경력개발 기회를 제공하고 취업역량도 높여주기 위해 내년부터 현장형 청년인턴 제도를 시행한다고 17일 밝혔다.
그동안 2개월 내외의 단기간 근무로 운영하던 청년 아르바이트 사업과 달리 이 제도는 최근 고용시장의 실무경험 우대 경향에 초점을 맞췄다.
기업의 경력직 선호에 대응해 최소한의 실무경력을 쌓을 수 있도록 근무 기간을 6개월(주 5일 40시간)로 정했다. 또 단순 행정 보조가 아닌 도청 및 도내 공공기관별 실정에 따라 정책기획, 데이터 분석, 프로그램 운영, 도정홍보 등 전문적인 실무경험을 습득할 수 있는 자리에 배치할 계획이다.
보수는 내년도 충북도 생활임금을 적용한 월 254만4993원(세전)이다.
청년인턴들에게는 취업 전문가 특강, 우수기업 현장 방문 등 취업역량 강화를 위한 다양한 혜택도 제공된다.
도청에서 근무할 청년인턴은 오는 22일부터, 공공기관은 내년 1월부터 공고를 통해 모집을 시작한다.
공고일 기준 충북에 주소를 둔 19세 이상, 39세 이하 미취업 청년이면 누구나 응시할 수 있다. 군 복무 청년의 경우 그 기간만큼 응시 연령이 연장된다.
선발인원은 도청 35명, 공공기관 30명이다.
서류·면접 심사를 거쳐 선발된 청년인턴은 내년 2월부터 전공, 경력 등을 고려해 실무부서에 배치된다.
도 관계자는 “청년들이 인턴 기간 취업역량을 강화할 수 있도록 다양한 현장경험을 제공하는 한편 향후 사업성과 분석, 청년의 수요 등을 고려해 참여 인원을 점차 확대해 나갈 방침”이라고 말했다.
