벤츠코리아–창업진흥원, 스타트업 글로벌 육성 맞손

입력:2025-12-17 15:45
중기부·창업진흥원 프로그램과 연계해 지원 체계 확대

(왼쪽부터)유종필 창업진흥원장, 김홍중 메르세데스-벤츠코리아 대외협력부 상무가 ‘어라운드 X’ 운영 협력 업무협약을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다.(사진=벤츠코리아)

메르세데스-벤츠코리아는 지난 12일 창업진흥원과 국내 스타트업의 글로벌 진출 지원 강화를 위한 ‘어라운드 X(Around X)’ 운영 협력 업무협약(MOU)을 체결했다.
‘어라운드 X’는 중소벤처기업부와 창업진흥원이 운영하는 글로벌 기업 협업 프로그램으로, 국내 스타트업의 성장과 해외 진출을 지원한다.
이번 협약은 12월 10~12일 서울 코엑스에서 열린 글로벌 스타트업 페스티벌 ‘컴업(COMEUP) 2025’ 공식 일정 중 진행됐으며, 노용석 중소벤처기업부 1차관, 유종필 창업진흥원장, 김홍중 메르세데스-벤츠코리아 대외협력부 상무 등이 참석했다.
협약에 따라 메르세데스-벤츠코리아는 내년부터 ‘어라운드 X’ 파트너로 참여하고, 자사 오픈 이노베이션 프로그램인 ‘스타트업 아우토반 코리아’를 연계 운영할 예정이다. 참여 스타트업들은 실증(PoC) 설계, 멘토링, 사업화 검증, 해외 네트워킹 등 지원을 받게 된다.
메르세데스-벤츠코리아는 ‘컴업 2025’ 기간 중 ‘스타트업 아우토반 코리아’ 엑스포 데이를 열고, 올해 선발된 5개 국내 스타트업의 프로젝트 성과를 공개했다. 해당 프로그램은 2020년 첫 개최 이후 현재까지 총 58개 기업을 육성했다.(사진=벤츠코리아)

마티아스 바이틀 메르세데스-벤츠코리아 대표는 “이번 협약을 통해 국내 유망 스타트업들의 글로벌 진출 기반이 한층 강화될 것”이라며 “미래 모빌리티 분야에서 혁신 스타트업과의 협력을 지속 확대해 나가겠다”고 밝혔다.

이동희 기획위원 leedh@kmib.co.kr

