인선이엔티, 고양시 식사동에 성금 1000만원 기부

최상덕 식사동장은 “해마다 다른 방식이지만 꾸준히 지역을 향한 관심을 보내준 점이 무엇보다 뜻깊다”며 “기탁된 성금이 어려운 이웃들에게 실질적인 도움이 되도록 세심히 살피겠다”고 전했다.

경기 고양시 일산동구 식사동 지역 내 기업 인선이엔티㈜가 지역 취약계층 지원을 위해 성금 1000만원을 기부하며 지역사회와의 나눔을 이어가고 있다.식사동은 인선이엔티가 기탁한 성금 1000만원이 식사동 지역사회보장협의체를 통해 취약계층 지원 사업에 활용될 예정이라고 17일 밝혔다.이번 기부는 개인의 성장 지원에 초점을 맞췄던 기존 장학금 나눔을 넘어, 지역 전체의 생활 안정을 뒷받침하는 지원으로 확대됐다는 점에서 의미를 더한다.인선이엔티는 2018년 식사동행정복지센터와 협약을 체결한 이후 7년간 매년 지역 학생들에게 장학금을 전달해 왔다.올해는 지원의 범위를 넓혀 노인·장애인·아동 등 취약계층 전반을 대상으로 하는 성금을 기부하며 지역 사회공헌의 폭을 한층 확장했다.기탁된 성금은 식사동 지역사회보장협의체가 추진 중인 특화사업 전반에 사용될 계획이다. 협의체는 지역 특성과 주민 수요를 반영한 다양한 복지사업을 통해 취약계층의 일상 안정과 생활 지원에 성금을 연계 활용할 방침이다.김성수 인선이엔티 대표는 "장학금이 한 사람의 가능성을 응원하는 일이었다면, 이번 기부는 지역 안에서 기업이 어떤 역할을 할 수 있을지 고민한 결과"라며 "앞으로도 지역과 함께 성장하는 방향을 지속적으로 모색하겠다"고 말했다.