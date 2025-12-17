‘주사이모 논란’ 샤이니 키, 활동 중단 “집에서 진료 받았다” 인정
“의사로 알고 있었다…무지함 반성”
불법 의료 행위를 받았다는 논란에 휘말린 그룹 샤이니의 멤버 키가 활동중단을 선언했다. 키는 집에서 진료를 받은 사실을 인정하면서도 이른바 ‘주사이모’가 무자격자였다는 실상은 이번 사태를 통해 알았다고 주장했다.
키의 소속사 SM엔터테인먼트는 17일 “키는 지인의 추천을 받아 이씨가 근무하는 서울 강남구 소재의 병원에 방문하여 그를 의사로 처음 알게 되었다”며 “키는 이후에도 해당 병원에서 진료를 받아왔고 최근 병원 방문이 어려운 상황인 경우 집에서 몇 차례 진료를 받은 적이 있다”고 병원 외 기관에서 불법 진료를 받은 사실을 시인했다.
SM엔터테인먼트는 “이씨를 의사로 알고 있었고 그도 별다른 언급이 없었던 상황에서 집에서 진료받는 것이 문제가 되리라 생각하지 못한 부분이었다”며 “키는 최근 이씨의 의료 면허 논란으로 의사가 아니라는 사실을 처음 인지하고 매우 혼란스러워하고 있으며 본인의 무지함을 깊이 반성하고 있다”고 전했다.
그러면서 “키는 본 사안의 엄중함을 인식해 현재 예정된 일정 및 출연 중인 프로그램에서는 하차하기로 결정했다”고 밝혔다.
키도 이날 자신의 인스타그램을 통해 “저 역시도 새롭게 알게 된 사실들에 혼란스럽고 당황스러워 좀 더 빠르게 저의 입장을 정리하고 앞으로 어떻게 할지 하루 빨리 밝히지 못한 점도 죄송하다”며 “스스로 이런 일들과 멀리할 수 있을 거라 자부해왔는데 그런 생각이 더욱 현명하게 주변을 돌아보지 못하게 한 것 같아 저를 믿고 응원해준 많은 분들께 너무나 죄송하고 부끄러운 마음”이라고 입장을 밝혔다.
앞서 개그우먼 박나래가 이씨로부터 불법 의료 행위를 받았다는 의혹이 제기된 후, 이씨와 키가 친분이 있는 것으로 추정되는 SNS글이 재조명되며 키 또한 이씨로부터 불법 의료 행위를 받은 게 아니냐는 지적이 나왔다.
한편 경찰은 의료법 위반 혐의 등으로 고발된 이씨에 대한 사건을 검찰로부터 넘겨받아 수사 중이다. 임현택 전 대한의사협회 회장은 이씨가 의료 면허가 없는 상태에서 불법으로 의약품을 취득해 의료행위를 했다며 국민신문고를 통해 이씨를 고발했다고 밝혔다.
권민지 기자 10000g@kmib.co.kr
