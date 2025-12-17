[속보] 특검, ‘통일교 1억 수수’ 권성동에 징역 4년 구형
내란 특검이 통일교 자금 1억원을 수수한 혐의로 구속기소 된 권성동 국민의힘 의원에게 징역 4년을 구형했다.
특검은 17일 서울중앙지법 형사합의27부(부장판사 우인성) 심리로 열린 권 의원 정치자금법 위반 혐의 사건 결심 공판에서 징역 4년과 추징금 1억원을 선고해달라고 요청했다.
박상진 특별검사보는 “피고인은 중진 국회의원으로서 누구보다 헌법 가치 수호, 국민의 권익 보호에 힘쓸 책무가 있음에도 특정 종교단체와 결탁해 정치자금 1억원을 수수해 헌법 가치를 훼손하고 국민의 신뢰를 저버렸다”고 지적했다.
이어 “정치자금 수수에 그치지 않고 종교단체가 정치권에 영향력을 행사할 수 있도록 통로를 제공하고 이해관계가 반영될 수 있게 했다”면서 “국회의원 지위를 사적, 종교적 이해관계에 종속시켰다”고 덧붙였다.
그러면서 “수사 과정에서 증거인멸을 시도하고 전혀 반성하지 않는 태도를 보여 중형이 불가피하다”고 강조했다.
권 의원 변호인은 최후 변론을 통해 통일교 측으로부터 돈을 받은 사실이 없다고 주장했다.
권 의원 측은 “피고인은 윤영호 전 통일교 세계본부장과 처음 만났고 신뢰 관계도 없었다”며 “돈을 주는 사람이 폭로를 무기로 위협할 가능성이 큰데, 전혀 모르는 누군가에게 돈을 받을 가능성은 낮다”고 말했다.
이어 “검사는 돈을 줬다는 취지로 적힌 다이어리를 발견하고 윤 전 본부장 진술을 받아내 피고인에 대한 구속 절차에 대해 몰두하고 그의 진술이 허위일 가능성은 수사하지 않은 채 윤영호 진술을 믿었다”고 항변했다.
권 의원 측은 또 “무게 2㎏짜리 쇼핑백을 들고 가면 종업원이든 누구든 찍어서 알릴 수 있는 그런 시대”라며 “누구나 얼굴을 아는 피고인이 1억원 돈 욕심 때문에 돈을 들고나올 거라고 생각하는 건 검사와 변호사를 거친 피고인 상식을 무시하는 주장”이라고 강조했다.
권 의원은 2022년 1월 윤영호 전 통일교 세계본부장(구속기소)으로부터 20대 대선에서 교인 표와 조직 등을 제공해주는 대신 윤석열 당시 국민의힘 대선 후보가 당선되면 교단 현안을 국가 정책으로 추진해달라는 청탁과 함께 불법 정치자금 1억원을 수수한 혐의를 받고 있다.
특검은 지난 9월 16일 권 의원을 구속해 10월 2일 구속 상태로 재판에 넘겼다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
