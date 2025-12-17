충남도, 홍성·예산에 ‘내포신도시 스포츠타운’ 만든다

박정주 충남도 행정부지사가 17일 기자회견을 갖고 '내포신도시 스포츠타운'에 대해 설명하고 있다. 충남도 제공

박정주 충남도 행정부지사는 17일 도청 프레스센터에서 기자회견을 열고 내포신도시 스포츠타운 조성 계획을 밝혔다.

27만6714㎡규모인 내포신도시 스포츠타운은 총 2509억원의 사업비가 투입된다. 충남국제테니스장이 있는 홍성 지역, 충남스포츠센터를 중심으로 한 예산 지역으로 나뉜다.

앞서 홍성에 축구장 야구장 농구장 배드민턴장 게이트볼장 각 1면, 테니스장 3면, 풋살장 2면, 족구장 3면, 100m 트랙 1개 등을 설치한 도는

시설 면적 1만4406㎡ 규모의 충남국제테니스장을 건설하기로 했다.

충남국제테니스장은 충청권 최초의 국제 규격 테니스 경기장으로 3000석 규모 센터 코트 1면과 1000석 규모 쇼트 코트 1면, 500석 규모 실내 코트 4면, 경기 코트 8면, 연습 코트 2면 등 총 16면의 코트를 갖춘다.

2027년 4월 완공해 국제 공인을 받은 뒤 같은 해 8월 1일부터 충청권 하계세계대학경기대회 테니스 경기장으로 사용한다.

대회 이후에는 각종 국제 대회와 전국 대회를 유치하고 도민 생활체육 공간으로도 활용할 계획이다.

내포 스포츠타운 예산 지역에는 농구장·배드민턴장·족구장 각 2면, 테니스장·게이트볼장 각 1면, 파크골프장 9홀, 인라인스케이트 등을 즐길 수 있는 X-게임장 1곳이 운영 중이다.

충남스포츠센터는 올해 말까지 시범 운영을 거쳐 내년 정식 운영에 들어간다.

2만615㎡의 부지에 건축 연면적 1만3318㎡ 규모이며 수영장과 통합운영센터, 다목적체육관 등 2개 동으로 건립했다.

수영장에는 50m 레인 8개와 관람석

설치해 3급 공인을 받을 예정으로 시·도 연맹 대회와 도민체전 등을 치를 수 있다.

다목적체육관은 연면적 3462㎡ 규모로 배구와 농구, 배드민턴 등 다양한 경기 진행이 가능하다.

도는 향후 내포 스포츠가치센터, 파크골프장, 야구장 등을 추가 조성할 예정이다.

내포 스포츠가치센터는

2029년까지 480억원을 들여 다목적 체육관과 축구장, 대강의실, 시뮬레이션 체험관, 스포츠 클라이밍 시설 등을 설치한다.

박 부지사는 “충남국제테니스장과 내포 스포츠가치센터를 계획대로 완공해 전 연령을 아우를 수 있는 명품 스포츠타운을 완성하겠다”며

“내포 스포츠타운과 함께 건설 중인 충남미술관, 충남예술의전당이 문을 열면 내포신도시는 세계에 내놔도 손색 없는 스포츠 문화 도시로 변모하게 될 것”이라고 말했다.