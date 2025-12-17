하남 교산신도시에 3조원 규모 AI 클러스터 조성 추진
경기 하남 교산신도시 자족용지에 총 3조원 규모의 대규모 AI 클러스터가 들어서며 수도권 AI 산업의 핵심 거점으로 도약할 전망이다.
하남시는 교산신도시 자족용지 5부지에 경기도 공모사업 추천권을 활용해 대규모 AI 클러스터 조성을 추진한다고 17일 밝혔다.
이번 사업은 KT클라우드와 KT자산운용을 중심으로 포스텍, 카네기멜론대학교, 싱가포르 국립대학교 등이 참여하는 대형 프로젝트로, 총 사업비는 약 3조원 규모다.
AI 클러스터에는 AI 인공지능 대학원과 AI 연계 바이오·메디컬 연구단지, 슈퍼컴퓨터 기반 데이터 인프라 등이 구축될 예정이다.
특히 KT클라우드가 주도하는 AI 및 슈퍼컴퓨팅 데이터 인프라와 국내외 유수 대학이 참여하는 산학연 협력 체계를 통해 대한민국 AI 산업을 선도할 핵심 기반으로 조성될 계획이다.
이현재 하남시장은 사업의 성공적 추진을 위해 김동연 경기도지사에게 여러 조건의 반영을 요청했다.
투기성 개발을 방지하기 위해 사업계획 20년 유지와 전매제한 10년 조건 부여, 자족용지 내 본사급 기업 유치와 세계적 대학이 참여하는 AI 산학연의 안정적 운영을 위한 체계적인 투자계획과 공식 의결서 제출이 필요하다는 점을 강조했다.
아울러 하남 시민과의 상생을 위해 카네기멜론대학교와 싱가포르 국립대학교 등에 하남시 학생의 일정 비율 유학 기회 제공, 하남 시민 일정 비율 이상 의무 고용, 관내 기업과의 AI 협력 등 구체적인 상생 방안 마련도 요청했다.
사업 관리의 연속성을 위해서는 실무협의체를 구성해 초기 단계부터 준공 이후 운영까지 하남시가 참여하고, LH가 토지 매각 시 관련 조건을 명확히 명시할 것도 요구했다.
이현재 시장은 “경기도 공모 과정을 통해 대규모 투자사업을 하남시에 추천해 준 김동연 경기도지사와 관계자들께 깊이 감사드린다”며 “AI 클러스터가 성공적으로 완성돼 대한민국 AI 산업을 이끄는 동시에 하남시의 자족성을 확보할 수 있도록 경기도와 관계 기관, 사업자들의 적극적인 지원을 바란다”고 밝혔다.
이 시장은 이날 하남시 현안과 관련해 교산지구 5성급 호텔 건립을 위한 도시관리계획 변경 추진과 K-컬처 복합 콤플렉스 조성을 위한 임대주택 비율 완화, 개발제한구역 해제 절차 및 외자 유치 과정에서 경기도 차원의 적극적인 지원도 함께 건의했으며, 김동연 도지사는 이에 공감을 표한 것으로 전해졌다.
