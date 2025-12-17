서울여자간호대학교·서울아산병원, 실습 교육 등 진행
‘2025 AI 기반 임상술기 및 임상판단 능력 향상 프로그램’ 운영
서울여자간호대학교는 11월 21일과 28일 서울아산병원 시뮬레이션 센터에서 ‘AI 기반 임상술기 및 임상판단 능력 향상 프로그램’을 성공적으로 개최했다.
이번 프로그램에는 3~4학년 학생 50명이 참여했으며, 10명씩 5회에 나누어 진행된 모든 회차에서 학생 만족도 5점 만점을 기록하며 큰 호응을 얻었다.
이번 프로그램은 실제 임상 환경과 AI 기반 시뮬레이션을 접목해 학생들이 간호사로서 필수적으로 갖추어야 할 술기 능력과 임상 판단 능력을 동시에 향상시키는 것을 목표로 했다. 교육은 시뮬레이션 교육과 실습 교육으로 나뉘어 진행됐다.
시뮬레이션 교육은 전도 판독과 환자 간호, 의식저하 환자 간호, 급성 악화 환자(패혈증) 간호 등 실제 임상 사례를 기반으로 한 다양한 시나리오를 제공했다. 학생들은 환자 상태 변화를 직접 관찰하고 판단하며, 즉각적인 의사결정과 간호 수행을 경험함으로써 임상 사고력과 문제 해결 능력을 향상시킬 수 있었다.
실습 교육은 흉관 간호, 중심정맥관 간호, 산소기기 관리, 인공호흡기 관리 등 실제 병원에서 수행해야 하는 핵심 술기를 집중적으로 연습했다. 학생들은 직접 술기를 수행하면서 이론과 실제를 연결하고, 안전하고 정확한 술기 수행 능력을 체득했다.
서울아산병원 간호교육 관계자는 학생들이 어려워할 수 있는 난이도 높은 내용도 눈높이에 맞춰 친절하고 이해하기 쉽게 지도했으며, 학생들은 강사의 전문성과 세심한 지도에 큰 만족감을 표시했다.
학생들은 특히 강사가 친절하고 체계적으로 교육을 진행한 점, 실제 사례를 통한 실습과 시뮬레이션 연계가 매우 효과적이었다는 점을 높이 평가했다.
서울여자간호대학교 관계자는 “이번 프로그램을 통해 학생들이 임상 현장에서 반드시 필요한 술기와 임상 판단 능력을 강화할 수 있었다”며 “앞으로도 학생들이 현장 적응력을 높이고 전문 간호사로 성장할 수 있도록 다양한 프로그램을 지속적으로 제공할 계획”이라고 밝혔다.
