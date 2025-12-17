시사 전체기사

오세훈 “李 대통령, 겉핥기식 질의…서울 도시 개발 폄훼”

입력:2025-12-17 14:58
오세훈 서울시장이 지난 3일 서울 노원구 서울교통공사 창동차량기지에서 열린 진접차량기지 시험운행 개시 기념행사에서 기념사를 하고 있다. 연합뉴스

오세훈 서울시장이 이재명 대통령이 업무보고에서 종묘 경관 훼손 논란을 언급한 것에 대해 17일 “수박 겉핥기식 질의·답변”이었다며 세운4구역 개발을 지속하겠다고 밝혔다.

오 시장은 이날 페이스북에 올린 글에서 “세운지구 개발과 관련한 질의·답변을 지켜보며 서울의 미래 도시개발이라는 중대한 의제가 이토록 가볍게 다뤄질 수 있는지 개탄을 금할 수 없다”며 이같이 말했다. 이어 “이 대통령이 공무원들 향해 ‘모르면서 아는척 하는 것이 더 나쁘다’고 했으면서 결과적으로 서울시의 미래도시 전환 노력을 폄훼했다”고 꼬집었다.

이 대통령은 전날 업무보고에서 허민 국가유산청장에게 “종묘 때문에 논란이 있던데 어떻게 돼 가느냐”고 물었다. 허 청장은 “종묘 일대를 세계유산지구로 지정했고, 내년 3월 세계유산법을 통과시키면 서울시는 세운4구역에 대해 세계유산평가를 받아야 한다”고 답했다.

오 시장은 이에 “대통령은 툭 던지듯 질문하고, 국가유산청장은 마치 서울시가 종묘 보존에 문제를 일으킨 듯 깎아내렸다”고 지적했다. 또 “법령을 개정해 세계유산영향평가로 세운지구 개발을 막을 수 있다고 과장해서 단정했다”고 지적했다.

오 시장은 국가유산청의 규제가 서울 전역의 재개발·재건축에 악영향을 줄 수 있다고도 강조했다. 그는 “국가유산청장이 언급한 ‘법으로 규제하겠다’는 발언은 세운지구뿐 아니라, 강북 지역을 포함한 서울 전역의 정비사업과 개발을 사실상 주저앉힐 수 있는 중대한 사안”이라며 “특정 정부기관의 편향적인 시각으로 도시계획을 좌지우지하겠다는 것 자체가 재량을 과도하게 넘는 권한 남용”이라고 언급했다.

오 시장은 “정부는 본질을 왜곡하는 일방적인 주장으로 서울시를 몰아갈 것이 아니라, 문제를 풀 수 있는 합리적 대안을 함께 모색해야 한다”며 “서울의 혁신을 방해하는 그 어떤 시도라도 시민과 함께 분명히 맞서 싸울 것”이라고 말했다.

김용헌 기자 yong@kmib.co.kr

