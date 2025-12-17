BNK부산은행, 금융권 첫 ‘서민금융 복합지원센터’ 부산에 연다
금융·일자리·복지 연계…전국 첫 민관 모델
내년 상반기 개소… 현장형 포용금융 확대
이동점포 활용해 금융 취약지역 직접 지원
BNK부산은행이 금융권 최초로 민·관 협력 서민금융 지원 거점을 부산에 조성한다. 금융 지원을 넘어 고용과 복지까지 연계하는 ‘복합지원’ 모델로, 지역 밀착형 포용금융 체계를 구축하겠다는 구상이다.
BNK부산은행은 서민금융진흥원과 공동으로 운영하는 ‘부산복합지원센터(가칭)’를 내년 상반기 내 개소할 계획이라고 17일 밝혔다. 이번 센터는 전국 최초로 민간 금융기관과 공공기관이 함께 참여하는 서민금융 복합지원 모델이다.
‘복합지원’은 생활 금융 지원이 필요한 주민이 겪는 금융·일자리·복지 관련 어려움을 한 곳에서 종합적으로 상담·지원하는 포용금융 정책 개념이다. 부산은행은 지역 대표은행으로서 사업에 주도적으로 참여해 정책 협력 역할을 맡는다.
센터가 문을 열면 서민금융진흥원은 정책금융 보증 업무를 비롯해 금융교육과 고용·복지 연계 상담을 담당한다. 부산은행은 정책금융 보증대출 취급과 함께 금융 상담, 맞춤형 금융 지원을 제공한다.
특히 부산은행은 이동점포를 활용한 현장형 금융 서비스를 통해 금융 접근성이 낮은 지역을 직접 찾아가는 방식으로 포용금융 활동을 확대할 계획이다. 금융기관 방문이 어려운 취약계층을 대상으로 한 찾아가는 금융 지원을 펼치게 된다.
부산은행은 이번 복합지원센터가 단순 상담 창구를 넘어 지역 주민이 체감할 수 있는 현장 중심 포용금융 거점으로 자리 잡을 것으로 기대하고 있다. 금융위원회가 추진 중인 ‘복합지원’ 포용금융 정책 방향과도 맞닿아 있다는 점에서 정책적 의미도 크다.
신식 부산은행 개인고객그룹장은 “이번 사업은 민·관 협력을 통해 추진되는 금융권 최초의 복합지원 포용금융 모델”이라며 “부산복합지원센터가 금융 지원이 필요한 지역 주민에게 실질적인 도움이 되는 거점이 될 수 있도록 개소 준비에 최선을 다하겠다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사