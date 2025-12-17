경남 김해시, 한국지방자치경쟁력지수 첫 전국 Top 10 진입
경남 김해시가 전국에서 10번째, 경남에서 가장 지방자치 경쟁력이 높은 도시로 조사됐다.
17일 김해시에 따르면 한국공공자치연구원의 ‘2025년 제30회 한국지방자치경쟁력지수(KLCI, Korea Local-autonomy Competitiveness) 평가 결과 김해시는 기초지자체 시 단위 전국 10위, 경남 1위에 선정됐다.
시는 지난 2023년 15위를 시작으로 2024년 16위 등 꾸준히 상위권을 유지하던 중 이번에 사상 첫 10위권 진입의 결실을 거뒀다. 경남 도내 유일한 기록이자 2년 연속 1위다.
한국지방자치경쟁력지수 분석은 한국공공자치연구원이 지난 1996년부터 해마다 전국 226개 기초 시·군·구를 대상으로 시행하고 있다. 정부공식통계와 지자체별 통계연보, 관련 기관의 공식 통계자료들을 바탕으로 경영자원, 경영활동, 경영성과 등을 종합경쟁력으로 평가한다. 순위는 시·군·구별로 20위까지 발표하고 있다.
이번 결과로 김해시는 시정 경쟁력과 로컬 브랜드 가치를 객관적으로 입증받은 셈이다. 미래첨단산업 중심 산업구조 재편, 3대 메가이벤트 개최, 글로컬 대학 선정, TPO총회 유치, 광역교통망 확충 등에 집중 투자한 결과다.
김해시를 제외하고 10위 내에 랭크된 도시는 화성, 용인, 천안, 아산, 수원 등 수도권 또은 범수도권인 점을 감안하면 비수도권에선 가장 경쟁력 있는 도시로 공인받은 결과로도 분석된다.
한경용 김해시 정책기획과장은 “지난 3년간 도시 대전환을 위한 노력들이 객관적으로 증명되는 결과가 나와 대단히 고무적”이라며 “그동안 축적한 자원을 바탕으로 도시 경쟁력을 강화하고 꾸준한 성장세를 이어가겠다”고 말했다.
김해=이임태 기자 sinam@kmib.co.kr
