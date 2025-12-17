우즈 父子, 2인1조 PNC 챔피언십 불참…허리 수술 재활중

2020년부터 작년까지 아들 찰리와 출전

타이거 우즈와 아들 찰리(가운데). AFP연합뉴스

‘골프황제’ 타이거 우즈(미국)의 미국프로골프(PGA)투어 복귀 시기가 예정보다 늦춰질 전망이다.



우즈가 지난 2020년부터 작년까지 아들 찰리와 함께 출전했던 PGA투어 챔피언스의 가족 대항 이벤트 대회 PNC 챔피언십에 불참하기 때문이다.



오는 20일(현지시간)부터 이틀간 미국 플로리다주 올랜도의 리츠 칼턴GC(파72)에서 열리는 이 대회는 메이저 대회 또는 플레이어스 챔피언십 우승 경력이 있는 선수가 가족 중 한 명과 함께 출전한다.



2인 1조로 치러지는 이번 대회엔 총 20팀이 우승 경쟁에 나선다. 경기는 각자 티샷하고, 더 좋은 지점에서 다음 샷을 이어가는 스크램블 방식으로 36홀이 진행된다.



이 대회는 최근 5년간 우즈 부자가 출전하면서 관심이 증폭됐다. 이들 부자는 2021년과 지난해 대회에서 준우승을 합작했다. 하지만 올해 대회는 이들이 불참하면서 흥행에 빨간불이 켜졌다.



우즈는 지난 3월에 아킬레스건, 10월엔 허리 수술을 받고서 현재 재활중이다. 그는

이달 초 자신이 주최하는 히어로 월드 챌린지에도 출전하지 않았다. 그는 “생각보다 회복이 빠르지 않다”며 투어 복귀 시점이 불투명하다는 걸 밝혔다.



‘시니어 투어의 제왕’ 베른하르트 랑거(독일)는 아들 제이슨과 대회 3년 연속 우승에 도전한다. 랑거는 지난 두 차례 대회 외에 2019년과 2014년, 2006년과 2005년에도 정상을 차지하는 등 이 대회 최다 우승 기록을 보유하고 있다.



2005년과 2006년 대회는 아들 슈테판, 나머지 대회는 제이슨과 트로피를 각각 들어 올렸다. 올해 대회도 제이슨과 함께 나선다.



2022년 우승자 비제이 싱(피지)과 2021년 챔피언 존 댈리(미국)는 각각 아들과 출전해 정상 탈환을 노린다.



여자 골프 세계랭킹 2위인 넬리 코다(미국)는 테니스 선수 출신인 아버지 페트르 코르다, ‘골프 여제’ 안니카 소렌스탐(스웨덴)은 아들 윌 맥기와 함께 출전한다.



정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr



